Aplicaron 10 nocauts fulminantes en campeonato nacional de muay thai

El quinto campeonato nacional de muay thai “Una prueba de fuego” vivió 10 nocauts fulminantes, que no pasaron a mayores y los peleadores afectados pudieron recuperarse ante el dramático resultado.

Deportes

Más detalles: ➡️Se coronan dos tlaxcaltecas como campeones nacionales de muay thai en el torneo “Una prueba de Fuego”

Víctor Hugo García Camacho, médico de la Federación Mexicana de Muay Thai, Kick Boxing y Artes Marciales Mixtas, estuvo al frente en su rama del evento, que registró la participación de más de 200 exponentes.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Informó que las derrotas por nocaut son parte de la naturaleza de este deporte de contacto, por lo que en todo momento están atentos para intervenir en caso de que ocurra esta forma abrupta de finalizar una pelea.

Lo primero que se hace es una revisión inicial en el lugar de la caída, se ve el estado de la conciencia, los signos clínicos del sistema nervioso central, se ve la visión para saber si existen reflejos oculares y el estado de la conciencia; de ahí el protocolo a seguir es hasta que tenga los reflejos y se levanta al deportista colocándole oxígeno, en caso necesario.

Deportes Muestran cultura tlaxcalteca en evento de boxeo en la Ciudad de México

No dejes de leer: ➡️Estas son las peleas programadas para este sábado en nacional de muay thai en Tlaxcala

Comentó que en el evento ningún peleador sufrió la pérdida de conciencia, pero si hubo casos en los que requirieron algunos minutos de inmovilización.

García Camacho es además médico de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. Tiene 25 años en el deporte donde desarrolla su profesión como médico cirujano especialista en medicina del deporte y trauma del deporte

Comentó que atendió casos de fractura de tabique nasal, pero ninguno con hospitalización. Hay más casos en artes marciales mixtas.





Deportes [Actualización] Presentan inédita velada internacional del Consejo Mundial de Boxeo, a celebrarse en Tlaxcala

Sigue leyendo: ➡️Peleadores de MMA fortalecen habilidades en la academia Gorilas Team; ofrece entrenamientos gratuitos

Sostuvo que mientras se tenga un grado de avance mayor es menor la protección en el pecho, por lo que los peleadores más avanzados tienen más riesgo de sufrir algún traumatismo. “Son mayores hoy los casos, no tan severos, pero el riesgo siempre es latente en este tipo de competencias, por eso nosotros debemos seguir ciertos de parámetros desde la llegada de peleadores al pesaje, si se detecta presión arterial alta no pelean. La cuestión cardíaca también es factor para no dejarlos pelear”.

Informó que la semana anterior estuvo en la concentración de la selección mexicana de kick boxing de las categorías junior y cadete, que viajará a Hungría.

Deportes ¡Talento deportivo! Debuta tlaxcalteca Alonso Ramírez en primera división de la MLS

Entérate: ➡️Es el deporte “llave maestra” para promover a Tlaxcala, afirma la gobernadora Lorena Cuéllar

El médico de tres federaciones mexicanas de deportes de contacto ha sido ponente en congresos mundiales, es originario de la Ciudad de México, estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en el Instituto Politécnico Nacional y en Valencia España. Está por terminar una maestría en medicina del deporte, en la universidad de Arizona. Es conocido en redes sociales como el doctor del guante negro.

LESIONADOS

Mientras tanto, el área de fisioterapia reportó que fueron más de 20 lesionados, quienes requirieron la atención, en el quinto campeonato nacional de Muay Thai “Una prueba de fuego”, disputado en Tlaxcala capital.

Francisco H. Reyes Blanco y Negro / Ocho años sin estar en los olímpicos

Más información: ➡️“Bazooka” Limón se sumó a promoción de función internacional de box del 27 de julio; el tlaxcalteca fue campeón del mundo

Durante la larga jornada de más de ocho horas las afectaciones fueron en tobillo y rodilla, principalmente, por impacto con el rival. Los encargados de la fisioterapia del evento señalaron que un exponente de Veracruz se dislocó un hombro, por lo que necesitó reposición inmediata para evitar dolor y futuras complicaciones de lesión.

Sostuvieron que el nacional en la ciudad de Tlaxcala, al que asistieron más de 200 peleadores, requirió el respaldo de su área y de médicos, ya que se presentaron nocauts que derivaron en leves conmociones cerebrales, que fueron atendidos con inmediatez, por lo que ningún caso fue grave.

Continúa leyendo: ➡️Tlaxcala será sede de “Una prueba de fuego”, torneo nacional de muay thai

El muay thai es un deporte de contacto, el que sobre el cuadrilátero los exponentes lanzan golpes con ambas extremidades, y hacen giros para golpear tras el movimiento de 360 grados.