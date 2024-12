Apoyan con rodada la ciclovía San Francisco

Con el fin de mostrar el fortalecimiento de la comunidad ciclista en el estado y de su interés por defender la ciclovía San Francisco, un grupo de pedalistas, encabezado por la organización Bici Amigos realizó un recorrido del zócalo capitalino al bulevar Guillermo Valle.

La rodada “Calle para todos” la lideraron Rebeca Palafox y personas involucradas hace cuatro años en la instalación de este espacio específico para el tránsito en bicicleta. El movimiento también estableció la propuesta de la creación de una ciclovía intermunicipal, señaló Julio Anica Becerril, del club Tonali, quien participó en el recorrido.

Comentó que van paso a paso después de la creación del área de ciclistas que, aunque tiene defectos y descuidos, es real, “lo que no teníamos hace seis a ocho años”.

Señaló que se sumaron al trayecto niños, jóvenes, padres y madres de familia, así como personas de la tercera edad. “La movilidad es un derecho humano, la mayoría de la población no lo reconoce, aunque tácitamente lo sabe, pero no lo acepta”, refirió quien es corredor master y en su actividad laboral repartidor de El Sol de Tlaxcala, en bicicleta.

“Enfatizó que los ciclistas deben tener una ciclovía, así como los peatones tienen sus banquetas y los autos sus calles. “En esa dinámica de movilidad humana tenemos derecho a hacer uso de instalaciones”.

Anica Becerril subrayó que se dio un acercamiento de las dirigentes de este movimiento con el municipio de Tlaxcala, y el cabildo avisó que no se quitará y que habrá aumento de la ciclovía San Francisco, “aun así queremos que la sociedad vea la cantidad de ciclistas que somos”.

Refirió que desde la pandemia en cada hogar tlaxcalteca hay un pedalista, “todos no ignoran los beneficios de practicar un deporte, no es moda, simplemente surgió porque antes no teníamos la oportunidad; ahora mucha gente lo ocupa como terapia, ayuda al cuerpo, a la mente, a la comunidad, no genera tráfico, ganamos más todos como sociedad y de forma personal en el tema de salud y mejor ciudadano con el uso de la bicicleta”.

Enfatizó que con este tipo de paseos tratan de socializar. “Vendo El Sol de Tlaxcala, estas calles no me son desconocidas, cuando paso las personas que obstruyen saben que es ciclovía, dan respeto y espacio para que pase; nadie es más que nadie, cabemos todos”.

Mencionó que el municipio de Tlaxcala anunció extenderla hasta el Jardín Botánico y “después ver si se puede un poco más, tiene una estructura y trabajo previamente hecho, no será nuevo, ya hay una iniciativa, se dio el primer paso, no será desconocido para la sociedad, esperemos sea abrazado y respaldado”.

DISTANCIA

La ciclovía San Francisco tiene cinco kilómetros de extensión, del zócalo a lo que era los Chalets, en el bulevar Guillermo Valle.