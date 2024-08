Asaltaron a Fernando Sánchez Nava a su regreso de la CDMX

El fondista sobre silla de ruedas, Fernando Sánchez Nava, fue asaltado a su regreso de la Ciudad de México luego de ganar el Maratón Internacional.





Cuatro delincuentes dieron alcance al deportista en la carretera federal 136 de Texcoco, Estado de México donde a punta de pistola lo bajaron de su vehículo, entre los kilómetros 38 a 45, cuando transitaba con sentido a Calpulalpan.





Al paratleta le robaron su carro marca Kia Río modelo 2023, una rueda de su silla de ruedas, su cartera, guantes , casco, medalla de su victoria en este domingo en la capital del país, herramienta y un teléfono iPhone 14, hurto que representa una pérdida superior al medio millón de pesos.





Sánchez Nava informó a El Sol de Tlaxcala que los cuatro asaltantes estaban armados, tres con armas cortas y una con larga. El hecho fue denunciado en el Ministerio Público de Texcoco. El deportista comentó que al término del maratón el pasado domingo regresó a Tlaxcala con un compañero de la Universidad Metropolitana, por lo que el asalto ocurrió alrededor de las 11:45 horas.





“Es la primera vez que sufro un asalto, ando espantado, nunca me habían encañonado, me dejaron a la deriva en el carril de alta velocidad, esto después de la gran hazaña, de romper el récord del Maratón Internacional de la Ciudad de México, mira lo que me pasó”.





Sánchez Nava recordó que su amigo manejaba al momento de que fueron interceptados por los hampones. “Nos encañonaron, empezaron a insultarnos, esto pasó en un minuto, gritaban bájate y mi amigo les dijo que usaba prótesis, uno me golpeó y fue cuando mi amigo me bajó, nos aventaron al camellón, en un lugar casi mordiendo el carril, en ese momento pasó un trailer, que estuvo cerca de despedazarme”.





Sostuvo que en ese instante no dio tiempo de pensar, “me robaron mi iPhone 14 Pro, estoy atado de manos, me robaron mi INE, por suerte no fue mi hijo, prefirió quedarse en casa”.





El deportista tlaxcalteca, quien vivió un domingo agridulce, ya que del triunfo pasó al drama, señaló que buscará la manera de recuperar sus redes y postear este hecho. “Ojalá me ayude la Gobernadora, es un golpe muy fuerte para mi vida”.





Sánchez Nava quien tiene experiencia en Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, así como en campeonatos mundiales y Parapanamericanos, sostuvo que no está integrado en la selección mexicana para París 2024, a pesar de tener una de las mejores marcas del mundo en la prueba de maratón. El pasado domingo, medios nacionales lo entrevistaron y señaló que pide la oportunidad a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y al país, “que se den cuenta que estoy en condiciones para enfrentar ese evento, ahora rompí el récord, es el mejor tiempo en la Ciudad de México”.