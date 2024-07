Aspiran Gerardo Sánchez y Pepe Nava a triunfar en la Corrida de la Prensa, el 13 de julio en la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar

Los apizaquenses Gerardo Sánchez y José Nava forman parte del elenco de seis toreros que se presentarán en la Corrida de la Prensa, a celebrarse el próximo sábado 13 de julio en la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar.

Con la ilusión de salir triunfantes, platicaron para este Diario sobre su formación taurina en la escuela de la ciudad rielera y su adaptación de novilleros a toreros, con presencia en cosos del centro y sureste del país.

Gerardo Sánchez y José Nava, dos apizaquenses con hambre de triunfo en la fiesta brava. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Ambos toreros agradecieron el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Invitaron a la afición a la fiesta brava para asistir a la tacita de plata y hacer un lleno en la Corrida de la Prensa, que se hace tradicional al paso de los años.

La corrida será con seis astados de Tepeyahualco, bien presentados, con un promedio entre 500 a 550 kilos. Los seis toreros son mexicanos: Manuel Juárez “El Poeta”, Gerardo Sánchez, José Nava, los hermanos Emilio y Sebastián Macías, y Sebastián Ibelles.

“EL SUAVE”, ILUSIONADO POR PRESENCIA EN TLAXCALA

Gerardo Sánchez “El Suave” señaló que su brinco de novillero a matador no le costó tanto en el tema del tamaño del toro, ya que antes de su alternativa salía en tardes con “El Pana” y José Luis Angelino y “me acostumbré”.

Comentó que como matador de toros cambia todo, porque tarde a tarde deben ganarse las oportunidades, que no son muchas. Sánchez tomó su alternativa el 18 de noviembre de 2018. “Cuando empezaba a despegar se atravesó la pandemia, hice cinco años de matador de toros, dos años y medio no cuentan por la pandemia, ha sido duro”.

El Suave” refirió que ante la dificultad de su profesión lo saca adelante su vocación, preparación y la ilusión de no perder ese sueño y esa meta, “cuando trabajas día a día y estar con disciplina y pasión de lo que haces, te abren las puertas

Gerardo Sánchez fue triunfador en la corrida de la Virgen de la Misericordia, en Apizaco, donde cortó una oreja. “Ahora la Corrida de la Prensa es significativa porque ha tomado mucha fuerza; por mi parte poco a poco se abren las puertas, seguimos labrando el camino y lo mejor es seguir adelante, sin rendirse”.

Enfatizó que en su mente están las plazas México y Madrid, “son las que nos ilusionan a todos los que nos vestimos de toreros; la México abrió y es un aire fresco para nosotros, es mi objetivo a mediano plazo, tener una confirmación y despegar a nivel nacional y por qué no, a nivel internacional”.

NAVA, TALENTO QUE BUSCA CRECER

Mientras tanto, José Nava, de 27 años de edad, forma parte de la nueva camada de toreros tlaxcaltecas. Hace cinco años tomó la alternativa con Jerónimo y Cuauhtémoc Ayala en Campeche. Ahora, después de triunfar en el sureste del país la semana pasada se entusiasma de estar en el cartel de la corrida en Tlaxcala, escenario idóneo para trascender.

Señaló que vislumbra una corrida interesante, “torear en Tlaxcala representa mucha responsabilidad e ilusión, asumo que todas las corridas son importantes, pero en especial tengo cariño y respeto a esta plaza, cada que me veo anunciado ahí, me llena de mucha responsabilidad”.

Nava dijo que tratará de dar lo mejor de él, lo que se verá ese día. Alumno de la escuela apizaquense del maestro Jesús Villanueva, el torero comentó que sigue ahí hasta la fecha; reconoció el apoyo de su formador, de quien sostuvo que le ha “ayudado en su carrera, hemos estado caminando juntos, ha sido el arquitecto de esta carrera, yo soy quien trabaja, me instruyen me lleva, es un papá taurino, todo se lo debo a él, a Dios y a la gente que me apoya”.

Señaló que los resultados que ha obteniendo son con base al esfuerzo, “porque esta es una profesión difícil, si no fuera así no pasaría nada; esperamos esa oportunidad que todo torero sueña, nuestra ilusión de confirmar en la México”.

Recordó que a Gerardo Sánchez lo conoce desde la infancia cuando jugaban en el salón de primaria, donde le dio un pase y le dijo que si le gustaban los toros; le respondí que sí quería ser torero y el destino los tiene cerca en la misma profesión.

