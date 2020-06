Atletismo tlaxcalteca, en retroceso

Atletas tlaxcaltecas que son preseleccionados nacionales juveniles atraviesan por una complicada situación ante la pandemia Covid-19, al ver afectados sus entrenamientos.

Las dificultades se han incrementado, por lo que batallan para mantenerse en óptimo nivel competitivo, reconoció el entrenador Epifanio García González.

El estratega sureño, quien entrena a alrededor de 50 niños y jóvenes de Mazatecochco y San Pablo del Monte, señaló que padres de familia han decidido mantener a sus hijos deportistas en casa al conocer contagios y muertes por Covid-19.

Mencionó que su atleta más avanzada, Denise Andrea Amaro Galán, cumple con las medidas preventivas por la pandemia.

La medallista de Olimpiada Nacional es prospecto para representar a México en justas internacionales, por lo que esperan que en junio o julio próximo lleve a cabo la Asociación Estatal un clasificatorio para la fase nacional con miras a un Campeonato Mundial sub-18.

Dijo que tienen dos rutas de entrenamiento en los alrededores de las casas de los atletas, quienes mayormente realizan ejercitación en sus viviendas.

“Aquí en San Pablo del Monte los papás cuidan a sus hijos, por lo que no puedo trabajar bien, piensan primero en su salud, esto me lleva a no poder trabajar ni siquiera con un 50 % de ellos”.

Reconoció que el Nuevo Coronavirus ha llevado al atletismo estatal a un retroceso, “todo se ha ido a cero ya que se perdió la continuidad en la preparación competitiva”.

Señaló que los atletas trabajan en la resistencia aeróbica y luego en casa hacen estiramiento, pero no se cumple el proceso como se debe.

“Urge que esto termine, es incómodo que los niños y jóvenes se la pasen pensando en la enfermedad, las noticias estresan, necesitamos actividades”, sostuvo.

PROSPECTOS

El club Gacela tiene a dos atletas, Ricardo Reyes Lara y Daniel Torres Torres, calificados a Juegos Nacionales, pero no saben si la justa programada en Nuevo León la llevarán a cabo este año.

Posponen ajedrez de Juegos Conade



