¿Checo Pérez se despide de la F1? Sería reemplazado por Vettel

Después de darse a conocer que al final de la temporada 2020 dejaría Ferrari, el cuatro veces Campeón de la Formula 1, Sebastian Vettel, nuevamente ha acaparado los titulares.

Se sabe que está en pláticas para correr con Racing Point la próxima temporada, cuando cambie su nombre a Aston Martin, situación que pone en duda la continuidad del mexicano, Sergio Pérez, en la escudería.

BREAKING: Vettel to leave Ferrari after the 2020 season#F1 pic.twitter.com/nhY4pGQf1e — Formula 1 (@F1) May 12, 2020

Los rumores se hicieron más fuertes cuando este martes, varios medios alemanes Bild y RTL, publicaron que Vettel ya se encuentra haciendo tratos con Aston Martin, propiedad del magnate Lawrence Stroll, para correr con ellos en 2021.

*** BILDplus Inhalt *** Ferrari-Star vor Wechsel nach England - Vettel klar mit Aston Martin! https://t.co/AcNJlj0s49 #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) July 14, 2020

El segundo piloto del equipo es nada mas y nada menos que el canadiense Lance Stroll, considerado como intocable, ya que es hijo del dueño de Aston Martin, por lo que, en caso de que se concrete la llegada del Vettel, Checo saldría del equipo el próximo año.

Las publicaciones se adentran un poco en el contrato de Pérez, pues existe una cláusula que se le deberá pagar a Checo, ya que su contrato expira en 2022, ¿La cifra?: "7 dígitos", se puede leer en el articulo.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por elegirme el piloto del día! Platíquenme desde donde disfrutaron de la carrera, me doy cuenta la falta que hacía en las casas la adrenalina de los fines de semana. Espero seguirlos haciendo disfrutar mucho en las próximas. 👍 Una publicación compartida de Checo Pérez (@schecoperez) el 13 Jul, 2020 a las 5:18 PDT

Luego de su polémica salida de Ferrari, Vettel ha tocado puertas en los 2 de los equipos más importantes de la Formula 1, tomando en cuenta que en Red Bull tiene las puertas cerradas, sin embargo no ha encontrado cabida, ya que todos están bien ocupados.

