FIA y Slim dan visto bueno a Cancún: Padre de Checo Pérez reveló los detalles

La ilusión de que México tenga dos Grandes Premios de la Fórmula Uno está más latente que nunca, pues el proyecto que ubica a Cancún como la segunda sede del país podría estar cerca de volverse una realidad.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio Pérez y que lidera el proyecto para tener un Gran Premio en la llamada “Ciudad de la juventud”, detalló en entrevista exclusiva con ESTO en qué situación se encuentra actualmente la carrera.

“La semana pasada tuve una reunión con empresarios mexicanos, ya tenemos preparadas las cartas de intención y yo creo que lo estaremos presentando a mediados de julio, dónde va a ser, las medidas de la pista, para tenerlo todo listo y que empiece la obra. El día de hoy está a un 60% viable, la parte más importante es que ya me lo aceptó la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la Fórmula Uno, me abrieron las puertas”, explicó Pérez Garibay.

El también diputado del partido MORENA señaló que en un principio intentó llevar el GP a Jalisco pero “no me dieron la oportunidad. No me lo aceptaron, es Cancún o nada.

“Va a ser el mejor gran premio del mundo en la historia del país, va a ser histórico en el tema de turismo, derrama económica y circuito. Cancún es Cancún, va a ser muy superior a cualquiera. Estamos hablando que los primeros años serían del 2025 al 2030 y estoy seguro que será un GP que se mantendrá por los próximos 20 años”, aseguró.

Según Antonio Pérez Garibay, el proyecto tiene el visto bueno de la familia Slim, conocida por impulsar el automovilismo en México, las autoridades del Gran Premio de México y hasta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya lo platiqué con Carlos Slim, con Alejandro Soberón, y está totalmente checado y palomeado por todo mundo. Está enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enterada la gobernadora del estado, entonces sigo caminando. Es un proyecto hecho y dirigido por mí y con empresarios nacionales y extranjeros, no tienen nada que ver ni gobiernos federales, ni estatales, ni municipales. Llevo tres años trabajándolo”, dijo al Diario de los Deportistas.

Por otro lado, aseguró que al contrario de lo que se podría pensar, el hipotético Gran Premio de Cancún no reemplazaría al de la Ciudad de México pues “yo sería incapaz de intentar hacer algo que afectara a la CDMX. Hay que recordar que nosotros le debemos todo a la familia Slim y a Alejandro Soberón, lo que ellos han hecho por mi hijo, por mi familia, al contrario, esto es algo más para engrandecer más a México y a los dos Grandes Premios”.

Aunque hay algo que tiene muy claro, si en dado momento los dos GP no pudieran coexistir, entonces “se cancelaría Cancún, primero es México, luego es México y después Cancún”.

Checo será campeón de la F1, asegura su padre

Ya dentro de lo estrictamente deportivo, Antonio Pérez Garibay advirtió que su hijo, “Checo” Pérez, estará por lo menos 10 años más en la Fórmula Uno y que esto “nos garantiza que tendremos un campeón de Fórmula Uno en México. Él lo dijo desde niño: ‘no regresaré a México hasta que sea campeón del mundo’”.

Asimismo, señaló que esta será la temporada en donde veremos el verdadero nivel del piloto tapatío.

“De aquí en adelante inicia su carrera, tenemos que borrar todos estos años que pasaron porque nunca tuvo la oportunidad de pelear como va a pelear hoy. Vamos a empezar a ver lo mejor de ‘Checo’ Pérez, tiene mucho que dar todavía”, concluyó.