Checo Pérez se sube al segundo lugar en Azerbaiyán, sólo detrás de Versttapen

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el segundo lugar del Gran Premio de Azerbaiyán, que fue conquistado por el neerlandés Max Verstappen para que la escudería Red Bull firmara un gran día en detrimento de Ferrari, que vivió una hecatombe con el doble abandono, primero del español Carlos Sainz y después del monegasco Charles Leclerc, quien lideraba la competencia.

Se rompieron los monoplazas del “Cavallino rampante” y como en sucedió en Barcelona-Cataluña, Leclerc dominaba con bastante comodidad la competencia hasta que en la vuelta 21 un problema en la unidad de potencia le obligó a abandonar para permitir que los Red Bull se pusieran 1-2 con “Mad Max” y el tapatío para encaminarse, desde ese entonces, al triunfo.

Five wins in a row 🙌 Brought to you by Max and Checo 🫂 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/1zMKUnfCD4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 12, 2022

En el inicio de la carrera Leclerc perdió la “pole” tras un buen arranque de Pérez Mendoza, quien comenzó segundo y en la primera curva ya era primero, lo que daba esperanzas al jalisciense, aunado a que es un experimentado en el circuito callejero de Bakú.

El mexicano aguantó la primera posición hasta la vuelta 15 cuando fue superado por Max y recibió por el radio la orden de no pelear. Dicha acción sucedió gracias a lo que pasó previamente, Sainz Jr. abandonó por un inconveniente en la caja de velocidades que provocó el Virtual Safety Car, que abrió la ventana a Verstappen para ir a boxes, mientras que al tapatío ya no le dio chance. Con gomas nuevas, el neerlandés tomó mayor ritmo y así fue capaz de superar a “Checo”. En ese momento Leclerc también se aplicó para ir a pits.

En la vuelta 17, Sergio recibió su primer llamado a pits para el cambio de neumáticos, pero la parada fue lenta (5.7 segundos) y volvió en tercer lugar a la pista por detrás de Leclerc y Verstappen, quien cedió la punta al monegasco dos giros más adelante con otra entrada a boxes, sin embargo, la tardada estrategia de Pérez antes posibilitó que Max mantuviera el segundo sitio en su retorno a la pista. De lo contrario el mexicano hubiera estado segundo y el panorama hubiera cambiado contra su coequipero.

Mientras que eso sucedía con los Red Bull, adelante dominada Leclerc hasta que sucedió la debacle con el abandonó que aclaró el panorama para Verstappen y “Checo”, quienes se apoderaron del 1-2, lo cual no cambió hasta la bandera a cuadros. Los dos pilotos de la escudería austriaca tuvieron la vía libre para pelear por la victoria, intercambiaron récords de vuelta rápida, pero la ventaja notable que tenía el vigente campeón de Fórmula 1 impidió a Pérez acercarse para al menos darle un poco de emoción a la carrera en la disputa por la punta. Ferrari no firmaba un doble abandono desde el GP de Italia 2020.

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LEYq3hVA8f — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Ambos pilotos cerraron la victoria con otro ingreso a boxes por la aparición de nuevo del Virtual Safety Car provocado por Kevin Magnussen en la vuelta 33. Tal era la ventaja de los Red Bull con el resto que Max y Sergio no perdieron el primer y segundo lugar en sus regresos al circuito para amarrar el 1-2 por tercera vez en la campaña. El podio lo completó el británico George Russell, de Mercedes.

Así, Max Verstappen subió a lo más alto del podio por quinta vez en el año, misma cantidad de veces en las que el mexicano se metió entre los tres primeros lugares en lo que va de la temporada. Además, este resultado permitió que “Checo”, quien se hizo del récord de vuelta, se ponga en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, que domina el propio “Mad Max”.

Perez overtakes Leclerc 🔀#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LpkYgYgFP9 — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

