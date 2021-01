Tips de cuidado para que tu auto pase la verificación

El automóvil es de vital importancia para el día a día, por eso, lo mejor es asegurarte de que esté en óptimas condiciones; así podrás tener el beneficio de calcomanía 0 ó 00 y no ser detenidos por el Hoy no circula.



Para que no te pase, te presentamos algunos tips de cuidado a tu auto para que pase la verificación y circule todos o los más días posibles, según sea el caso.

Debes cambiar el aceite de tu auto un par de semanas antes de tu cita en el verificentro, así no tendrá aceite quemado y sucio en el sistema, disminuyendo las posibilidades de que los niveles de gases contaminantes que emita sean elevados.

Pon mucha atención en las llantas, es importante revisar la presión, esto es tomado en cuenta debido al calibraje y la forma. Los neumáticos lisos o desalineados son motivo suficiente para no obtener el holograma que le corresponde.

Si tu coche pasa mucho tiempo estacionado y sin usar, los componentes de su motor se comienzan a dañar por el polvo y los líquidos que almacenan, así que, te recomendamos manejar un poco antes de llegar al centro de verificación, así, lograrás que entre en calor.

Revisar el catalizador , ya que este es importante para reducir la emisión de contaminantes.

Cambiar el filtro de aire. Este componente limpia el aire sucio del ambiente para que pueda ser utilizado en el motor y reduce el uso de combustible.

Sustituye las bujías. Estas se reemplazan cada seis o 12 meses para que tu auto tenga un mejor funcionamiento.

Recuerda que un vehículo necesita mantenimiento cada tres o seis meses, dependiendo del uso que se le dé.

Acude a tu taller de confianza y haz la revisión periódica para que tu auto siempre este en las mejores condiciones.

Para revisar el nivel de aceite y su color, debes esperar a que tu auto esté frío / Creative Commons

Conoce las refacciones más comunes

