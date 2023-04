Avanzan tlaxcaltecas en macro regional de ciclismo

Tlaxcala logró 10 pases en las dos primeras jornadas de ciclismo del macro regional de los Juegos Conade 2023, en la sede de Tabasco.

Deportes

En el primer día de actividad, en el circuito “Saraguatos” al interior del Parqueológico de Flora y Fauna del municipio de Emiliano Zapata, aseguraron su lugar en la fase nacional seis exponentes: Verenice García Méndez, en juvenil A; Gibrán Mena Rosales, en Juvenil B; Daniela Castro Flores, en Juvenil C; Miguel Ángel Leal Vargas, en Juvenil C; Danna Paola Rodríguez García, en Juvenil C y Carla Herrera Barrera, en sub-23.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Deportes Gastos ahorcan a equipos tlaxcaltecas de futbol

En el segundo día de competencias, en la prueba contrarreloj, avanzaron cuatro ciclistas tlaxcaltecas.

Natalia Pineda Soto, en Juvenil B; Mickael Vladimir Olivares Oropeza, Juvenil B; Miguel Ángel Leal Vargas, Juvenil C y Ricardo Ramírez Flores, sub-23.

Así, esta prueba contra reloj fue celebrada en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en un circuito de 12 kilómetros.

Lee también: ➡️ Hace Mario Santacruz del ejercicio un hábito

Los participantes viajaron a Tabasco con apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala.

RUTA

El ciclismo continuará este fin de semana con las pruebas de ruta, en las ramas varonil y femenil, categorías juveniles y sub-23.