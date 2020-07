Beisbol con valores, en Contla

Una depresión en su juventud le cambió la vida al pelotero Álvaro Flores Vázquez, que lo llevó a superar el trastorno y convertirse en un destacado entrenador de beisbol y softbol.

Recién egresado de la escuela de educación física impulsó el proyecto de beisbol infantil en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya en el Instituto del Deporte de Tlaxcala, que logró llevar al selectivo estatal del lugar 27 al 14 a nivel nacional.

Empero, durante primer año de gobierno de Héctor Ortiz, algunos centros de desarrollo cerraron y tuvo que abandonar el barco para cambiar de timón en su proyecto de mánager que lo catapultó a la cima en el rey de los deportes a nivel infantil y juvenil.

VAQUEROS, FORMADOR DE PELOTEROS

Después de muchas andanzas en los campos de pelota y también de afrontar un retiro temprano de la actividad beisbolística a los 21 años de edad, debido a una lesión, Álvaro Flores Vázquez, además de ejercer actualmente la quiropráctica, comparte sus experiencia beisbolística a jóvenes en ambas ramas.

“El desarrollo de los niños y jóvenes debe ser más formativo más que competitivo”, expresó el entrenador, quien recordó que su lesión fue raíz de andar en bicicleta por la Malinche.

“Después del accidente, me recuperé un poco, pero mi brazo no me ayudaba mucho, por lo que decidí practicar el futbol soccer y jugué como lateral derecho… posteriormente llegó una depresión muy fuerte”, explicó.

Comentó que, para salir avante del hoyo donde se encontraba, comenzó a estudiar teología e inició el curso de quiropráctico en la Universidad de Chapingo, ya recuperado optó por compartir sus experiencias a través del deporte.

Así, desde hace tres años cuenta con el Centro de Formación Vaqueros y Vaqueritas en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, que el próximo mes de septiembre festejarías su aniversario, pero la pandemia ocasionó que se cancelara tradicional celebración denominada de fiestas patrias.

Finalmente, Álvaro Flores instó a todos los niños y jóvenes a forjar su camino en el deporte, que la cuarentena no les impida realizar alguna actividad física, para que su mente trabaje propositivamente en momentos difíciles.

3 AÑOS cumplirá el proyecto de Vaqueros y Vaqueritas de Contla, que impulsa a infantes y jóvenes al rey de los deportes y softbol.

Álvaro Flores Vázquez, Entrenador de beisbol

Después de estudiar teología, preferí transmitir valores a través del deporte y empecé a juntar niños, y siempre se los invitamos a que vayan bien en la escuela, que obedezcan en su casa, que sean mejores ciudadanos, es la permanente que yo manejo con ellos”

