Benetton mantiene la pausa

El club de Benetton, que fomenta este deporte en la rama femenil y veteranos varonil, no ha podido reintegrarse a la actividad deportiva por la pandemia.

El cuadro de Jaime Pineda ha perdido continuidad ante la problemática de salud por la Covid-19.

El técnico del club informó que todo está parado, “frené mis intenciones de meter al equipo en la Liga Nacional Profesional, no tiene caso arriesgar y meterme en problemas”.

Comentó que desde el primer trimestre del año pasado declinó a jugar en los torneos en los que veía acción.

“Benetton paró en la femenil que jugaba en la cancha cercana al Periférico y también en veteranos varonil”, sostuvo.

Pineda dijo que parar ha afectado a toda la comunidad futbolística al ver interrumpidos sus procesos de conjunción.

“Nos vino a afectar a todos, pero a la vez nos vino a unir a muchas familias, esto tiene ventajas y desventajas”, mencionó.

Reconoció que será difícil recuperar el ritmo de competencia. “La suspensión afecta a los veteranos, no será fácil recuperar su mejor funcionamiento porque hay jugadores diabéticos e hipertensos, “todo eso vino a desestabilizar el deporte”.

Lamentó que se haya perdido la tradición de que mucha gente con sus familias esperaban el domingo para ver el futbol, “ahora cómo, se paró todo”.

Sostuvo que lo que se vive es un golpe emocional, “pero no se midió lo que la pandemia iba a alcanzar, a mucha gente se le hizo fácil, pensaba que en uno o dos meses se quitaba y nos dimos cuenta que no”.

Pineda señaló que es de la idea “que si estamos en semáforo rojo, como directivo y ser humano, no se debe jugar, no quiero ser partícipe de contagios y que algún jugador pierda la vida, prefiero no jugar, por eso paré todo”.

Comentó que sus planes eran competir el Benetton en la liga femenil de Puebla, “estaba registrado el equipo, pero desistí al ver esta situación”.

Añadió que el club no tiene considerado por ahora regresar a los entrenamientos ni a las competencias, “seguimos sin actividad hasta que las autoridades den luz verde”.

Sostuvo que no debemos ser imprudentes, por lo que se deslindó de sus jugadores que vean actividad en otras ligas, “me han invitado, que les eche la mano, pero les he respondido que no”.

