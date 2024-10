Busca agruparse el deporte escolar estatal para salir del rezago nacional; proponen continuidad de ligas

El deporte escolar de Tlaxcala busca agruparse y avanzar a través de la continuidad de sus programas para aspirar a ser competitivo en el plano nacional, coincidieron docentes durante la firma del acta protocolaria de liga y clubes deportivos escolares permanentes.

Al dar un panorama del deporte escolar en el estado, los participantes en la reunión celebrada en la ciudad capital reconocieron que la práctica es limitada para la sociedad en general, lo que ha derivado en problemas de salud, sedentarismo, sobrepeso y obesidad. “En los tres niveles de gobierno la sociedad carece de programas efectivos que estimulen la actividad física y la práctica del deporte”.

En el evento, al que asistieron representantes de la supervisión 06 de Chiautempan de educación física y Renato Aguilar Alvarado, titular de la Dirección de Educación Física del sector educativo estatal, informaron que, desde la pandemia en 2019, fueron interrumpidos los Juegos Nacionales Escolares, que al no reactivarse afectan al deporte escolar de esta entidad.

En Tlaxcala, desde 2023 están vigentes 17 ligas escolares con dos mil 250 niños y niñas, y adolescentes, quienes ven acción en el ciclo escolar etapa estatal, en las disciplinas de voleibol, basquetbol, handball, beisbol, ajedrez, tenis de mesa, futbol, atletismo y bádminton, en el nivel primaria, actividad que quedó ahí porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no dio continuidad a los Juegos Escolares desde que inició la pandemia en 2019, mencionó Eleazar Vázquez Tónix, supervisor del sector seis de educación física de la zona Chiautempan.

Al resumir los antecedentes de las ligas deportivas escolares, informó que Tlaxcala estuvo presente en 2007 y 2008 en los Juegos Nacionales de nivel primaria y secundaria; en 2013, siete ligas trabajaban en la entidad en el nivel básico.

MODELO NACIONAL

Vázquez Tónix, quien fue director de educación física estatal, señaló que en Tlaxcala no ha funcionado el modelo del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (Condeba), por lo que propuso que el deporte necesita constancia y debe ser permanente.

En su explicación a través de diapositivas, mostró los requerimientos administrativos para crear ligas y clubes deportivos, que inicia con la creación de un acta administrativa y cumplir con los reglamentos de competencia, establecer los horarios contra turno los sábados, tener instalaciones deportivas, contar con jueces y árbitros certificados, memorias del evento, servicio médico, materiales deportivos, recursos financieros y coordinadores.

Vázquez Tónix sostuvo que en Tlaxcala han dedicado 10 años para trabajar con las ligas deportivas escolares, pero aceptó que el estado no está habituado a este trabajo, por eso las palizas en nacionales en algunos deportes.

Al informar el marco constitucional, subrayó que toda persona tiene derecho a la cultura y práctica del deporte. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir programas de cultura y deporte al estado, marcado en el artículo cuarto constitucional.

Añadió que es obligación proporcionar este derecho a los niños, a través de educadores físicos o entrenadores. “Hay que contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza sus capacidades humanas”.

El supervisor de la zona seis Chiautempan, refirió que la Constitución establece fomentar y difundir actividades artísticas, culturales o físico deportivos en todas sus manifestaciones, respecto al deporte escolar.

La educación física que se imparta tendrá, además, que encauzar la disciplina del ejercicio físico y práctica del deporte como medio para el desarrollo armónico de las personas, mencionó.

Ante las dificultades en Tlaxcala para manejar el esquema nacional desde 2013, tomaron la iniciativa de instalar y difundir ligas deportivas, “las que no fueron ocurrencias, porque es un deber que hay que cumplir como servidores públicos quienes están dedicados a la educación física y deporte escolar”.

COMUNIDADES ESCOLARES

En la visión del enfoque oficial nacional, que llegó a su fin con la terminación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, planteó la integración de comunidades escolares, en donde prevalezca la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.

Es una estrategia prioritaria fomentar actividades físicas, deportivas y lúdicas con las escuelas del sistema educativo nacional, nosotros somos parte del sistema nacional como medios de aprendizaje y de integración de la comunidad escolar, dijo Vázquez Tónix.

PERMANENCIA

El proyecto para mejorar el deporte escolar en el estado de Tlaxcala contempla mantener permanentes sus ligas y evitar la autoexclusión que ocurre en la entidad, ya que no asiste a los 10 deportes promovidos por el Condeba y los más de 60 que trabaja la Conade.

Es un esquema amplio, un espectro bastante complejo, pero cada uno desde su trinchera puede atender; Tlaxcala se resiste a este tipo de trabajo. Hay como 25 ligas de futbol y dos o tres de futbol de mayores de 50 años, pero ¿y qué con los niños? Por eso es difícil cuando llegamos a eventos nacionales, porque no tenemos el óptimo desempeño, enfatizó el docente de educación física.

CRECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR REQUIERE TRABAJO ARDUO: AGUILAR

Renato Aguilar Alvarado, director de Educación Física de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, reconoció que para crecer en materia deportiva escolar deben cumplir con un trabajo arduo, que tiene que ver con la docente de educación física.

Sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana establece como elemento fundamental a la comunidad como centro, pero también estableció que es necesaria la aportación de los padres de familia.

Aceptó que en este tema mucho tienen que ver todos los elementos, que intervienen en los procesos formativos tanto académicos como este caso de educación física.

Refirió Aguilar Alvarado que están dentro de un proceso sistemático para lograr los propósitos con los niños y jóvenes. No es un trabajo al ‘ahí se va’, requiere un proceso donde entran en juego diferentes ciencias para llegar a un nivel más arriba; si no tenemos esos elementos, difícilmente podremos avanzar y trascender en el ámbito deportivo.

El director de Educación Física en la entidad mencionó que es evidente la situación del deporte escolar de Tlaxcala cuando se llega a etapas nacionales, desde los presupuestos que manejan otros estados, el equipamiento de los deportistas, de cómo van vestidos, “y de alguna forma eso influye psicológicamente cuando no van bien preparados los niños y niñas deportistas. No debería influir, pero en la práctica ustedes son testigos de esa situación que ha pasado, no es una cosa nueva, son situaciones que se han dado”.

Añadió que el rezago del deporte escolar de esta entidad no depende el todo del entrenador o del maestro de educación física, porque hay otros factores que escapan de las manos de cada uno de nosotros. Nuestro compromiso y parte de nuestro trabajo es promover un desarrollo armónico. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra.

Subrayó que, como promotores de educación física y deporte, “tendríamos que iniciar por nosotros mismos, porque ¿cuántos de nosotros realizamos actividad física y deportiva de manera frecuente?”.