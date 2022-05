Busca tlaxcalteca Récord Guiness, como jugador con más años de edad

Andrés Roldán Hernández de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala buscará el récord Guiness como el jugador activo de futbol con más edad.

A sus 81 años representa al club Independiente con el que suma más de dos décadas de competir en diferentes organismos del balompié de veteranos.

De acuerdo a información que posee su familia, Ezzeldin Bahader de Egipto, con 74 años y 125 días de edad, tiene el record del futbolista más añejo en activo del mundo.

El tlaxcalteca compite en la Liga Master 50 y más, que coordina Gustavo Barragán, organismo que el miércoles próximo se reunirá con don Andrés para acordar el proceso a seguir para hacer oficial su incursión en el balompié estatal amateur.

Roldán Hernández sostuvo que se ha mantenido en el deporte con el apoyo de su familia, de los equipos de futbol con los que ha militado y los rivales que ha enfrentado, “ los amigos siempre me motivan”.

Recordó que joven viajó a Ciudad Sahagún para incorporarse a la vida laboral, por lo que, en 1959, cuando trabajaba, de forma paralela jugaba futbol en el vecino estado.

Participó en torneos nacionales y se mantuvo 40 años en Ciudad Sahagún hasta retornar en el 2000 a Tlaxcala.

Tengo 23 años jugando en mi estado con el club Independiente, cada ocho días me motivan mis compañeros y los contrincantes, me apoyan mucho, eso obedece a que soy feliz, subrayó.

Añadió que se desempeña como defensa lateral y durante su trayectoria ha sufrido fracturas y lesiones, de las que ha superado para volver a la acción.

Comentó que a su edad disfruta practicar el deporte.

Mi familia es de buena genética, de campo; no he sufrido ninguna enfermedad, no soy hipertenso ni diabético.

Refirió que se ha recuperado de las lesiones por lo que estar en la cancha le motiva, así como la convivencia con la gente, el golpear un balón, rechazarlo o anotar un gol.

Ayer jugué en Tlaxcala en la Liga Master 50 y más, que dirige Gustavo Barragán; fue un partido bonito por el reconocimiento del rival, Fuga, me felicitaron a pesar de que eran contrincantes, enfatizó.

