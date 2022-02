Buscarán que Donovan Carrillo entrene en Jalisco

Todo el apoyo que necesite para seguir con su trayectoria deportiva y hasta algunos premios en económico podrían otorgarse al jalisciense Donovan Carrillo tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Beijing, señaló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“Es algo que tenemos que corregir (el que ya no entrene en Guanajuato), pude platicar con él en diciembre que nos acompañó al arranque de las pistas de patinaje en la ciudad, es atleta extraordinario está haciendo historia, lo vi ayer, me emocioné mucho y sé que le va a ir bien en la final, espero que a su regreso lo pueda ver y generar las condiciones para que se venga a entrenar a su estado y nos daría mucho gusto el poder tenerlo”.

Sobre su actuación y de si le darían algún apoyo económico en caso de obtener una medalla, el mandatario estatal no dudó en señalar que se le otorgaría como una forma de reconocer su esfuerzo.

"Más a aquellos que en deportes tan complejos, que no tienen tanta difusión, que no tienen tantos apoyos necesitan seguir su camino y claro que vamos a platicar con él, más allá de si gana o no medalla”, se le apoyará porque es histórico lo que hace en estos juegos Olímpicos de Invierno.

Alfaro Ramírez consideró algo complejo el poder impulsar otro tipo de disciplinas de invierno pero el trabajo que realiza el atleta jalisciense es “ponerle atención a aquellos deportes que con mucho esfuerzo practican jóvenes en condiciones adversas y creo que es una obligación casi moral el poder apoyarlos, respaldarlos y como son temas en los que no hay mucha experiencia lo que voy a hacer es platicar con él y su entrenador”.