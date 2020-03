Califican 16 ajedrecistas a los Juegos Nacionales Conade 2020

Son 16 ajedrecistas calificaron a la fase nacional de los Juegos Nacionales Conade 2020 al ubicarse en primero y segundo lugar de sus categorías, en el torneo clasificatorio estatal, celebrado sábado y domingo pasados en Huamantla. De ellos 14 son integrantes de la alianza de clubes de este deporte en la entidad.

Deportes Club Jaguares PR forma a púgiles

Jugarán la fase nacional del ocho al 12 de abril en Villahermosa, Tabasco.

El torneo estatal reunió a alrededor de 70 ajedrecistas, quienes asistieron tras el llamado en una convocatoria abierta.

Los calificados sub 12 son Emiliano Sánchez López y Eugenio Antonio Zapata Hernández mientras que en la sub 14, José Fabián Méndez Jaimes y Miguel E. Morales Vásquez.

Cazan al coyote; tercera derrota en casa



Lee más aquí ➡ https://t.co/wIGUnIpwW9 #Deportes pic.twitter.com/EYLf7XVFD2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 1, 2020

En la sub 16, Juan José Taylor Rodríguez y Jesús Hassan Nipita Medina y en la sub 18, Alfonso Padilla Vargas y Cristopher Adán Taylor Rodríguez.

La femenil sub 12 la integran Johanna Sánchez Flores y Lía Susana Álvarez Maza, la sub 14, Erin Huerta Osorno y Fátima Griselle Peregrina Morán mientras que la sub 16, Estefania Minor Hernández y Alexaí Juárez Báez, y en la sub 18, Ixchel Huerta Osorno y Abril Dion Mena Camapzi.

Deportes Asiste Secture a inicio de carrera “Ruta del Pescado de Moctezuma”

Entre los jugadores con experiencia y buen desempeño en eventos nacionales está Juan José Taylor, multimedallista en la pasada olimpiada nacional, además en juegos deportivos de la educación básica.

Participante en su categoría en abiertos mexicanos, en panamericano de ajedrez y candidato a ser el maestro FIDE más joven del estado, a los 8 años.

También destacan Ixchel Huerta, medallista de olimpiada hace dos años; Alfonso Padilla, medallista de olimpiada hace dos años; Erin Huerta, oro y plata en juegos deportivos nacionales el año pasado y Johanna Sánchez, medallista de bronce el año pasado en los juegos escolares.

Motiva Marcelo Schetjan a tlaxcaltecas



Lee más aquí ➡ https://t.co/HKx1TKrYoR#Deportes #Local pic.twitter.com/G0qCb0QpOj — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 23, 2020

El entrenador Juan Antonio Taylor Vázquez mencionó que buscan foguearse para lo cual necesitan del apoyo del Instituto del Deporte de Tlaxcala.

Añadió que tienen programada la visita de maestros internacionales para celebrar clínicas donde aborden técnicas sobre aspectos del ajedrez, dirigidas a jugadores, a quienes se les podrá revisar sus líneas de juego.

Deportes Cruzará Tlaxcala carrera El pescado de Moctezuma

Comentó que este año hay más categorías y por no realizarse etapa regional habrá más participantes en el nacional, situación que eleva la dificultad de lograr medallas.

Dijo que actualmente se puede aspirar a ganar hasta tres medallas, antes alcanzaban hasta seis por jugador.

RITMOS

El torneo de Juegos Conade se desarrolla con los ritmos clásico de una hora más 30 segundos y rápido de 10 minutos más 5 segundos. En clásico juegan por ramas –varonil y femenil-y en rápido por mixtos.

No dejes de leer:

Deportes Triunfan tenistas tlaxcaltecas en macroregional

Deportes Parte selección de boxeo al regional