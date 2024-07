Centro de alto rendimiento de Apizaco será importante para desarrollo deportivo regional: Bernando Segura

Bernando Segura Rivera, quien fungió como vocero del deporte en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de la República Mexicana, informó que sacaron conclusiones de los diferentes foros en los que captaron las necesidades del deporte en México.

Refirió que el país necesita dividir la promoción de este ámbito por regiones, por lo que resaltó el proyecto del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, que construye el Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento Tlaxcala (CEDDART) en Apizaco, que podrá ser valioso para la entidad y otros estados del centro del país.

Señaló en entrevista para El Sol de Tlaxcala, que “el deporte de alto rendimiento es importante en la visión del México que queremos, requiere de continuidad, no es una labor solamente sexenal, porque pueden ser décadas de trabajo, de entrenamiento para que los atletas tengan resultados”.

Bernardo Segura ve al centro de alto rendimiento que construye el gobierno del estado como importante para el gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Cortesía / Isaac Vázquez

Reconoció que se carece de infraestructura deportiva adecuada ante las necesidades de cada región, porque hay poca y la que hay le falta mantenimiento preventivo. “Algunos centros de alto rendimiento se han convertido en elefantes blancos, derivado a que no cuentan con el personal capacitado para desarrollar diferentes actividades, por el bajo salario de entrenadores especializados, por lo que se tiene considerado hacer convenios de colaboración con otros países, los que en el pasado se hicieron con Cuba, China y Polonia, que puedan venir a enseñarle, no solamente a los atletas, sino que algunos entrenadores se puedan capacitar”.

“se necesita material humano especializado y bien pagado”

El medallista olímpico de bronce en marcha en Atlanta 1996 refirió que la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) debe convertirse en un proveedor, apoyador y facilitador de las herramientas técnicas y económicas que se requiere, “por eso es importante dividir al país en regiones y cada una contar con un centro de alto rendimiento acorde a los deportes con base a la región. Apizaco será una zona importante para desarrollar deportes de resistencia, para eso se debe contar con material humano especializado y bien pagado para que lleven a cabo su trabajo”.

Foto: Archivo / El Sol de Tlaxcala

El mexiquense señaló que hay que “hacernos de recursos suficientes para que el alto rendimiento tenga su propio fideicomiso, y ellos mismos estén compitiendo durante todo el año; el recurso tendría que venir de la iniciativa privada y gran parte del recurso del gobierno federal para capacitación de entrenadores, construcción de infraestructura deportiva, y en el ámbito académico la creación de la univesidad del deporte, la primera pública en México, donde egresen los que serán en un futuro entrenadores, administradores o periodistas

Segura Rivera enfatizó que es tiempo de hacer una ampliación no solo de la cantidad de recursos, sino ampliar el número de deportistas, porque hay una brecha entre lo juvenil y el alto rendimiento, “ se pierde el talento cuando dan el salto, porque el atleta no cuenta con el recurso económico suficiente para dedicarse de tiempo completo al deporte, cuando inicia ”.

“el alto rendimiento es un deporte de tiempo completo”.

Añadió que normalmente en la Conade brindan los apoyos a seleccionadas nacionales cuando son atletas hechos y en el camino se quedan atletas con gran talento, porque tienen que optar por trabajar o estudiar, “el alto rendimiento es un deporte de tiempo completo”.

El exmarchista refirió que al deporte en general no pueden medir su calidad por el número de medallas, “eso es subjetivo, es una falacia decir que mientras alcances más medallas eres mejor; se tiene que medir por la calidad de vida de su gente, por la posibilidad y acceso a las actividades fisicas deportivas en cualquier parte de la República, hay una ley, que establece el derecho al deporte, ese es un gran paso”.

Enfatizó que en términos generales, en México se está bien, “pero sí requerimos volvernos potencia mundial en más deportes, lo hemos sido en taekwondo, clavados, marcha y maratón, pero podemos serlo, para eso no requerimos de planes sexenales sino a muy largo plazo, dar continuidad a lo exitoso, no llegar y quitar, y poner un plan nuevo”.

Apuntó que existen los Juegos Conade, antes Olimpiada Nacional, que era la herramienta de detección de talento importante, “pero hoy estos juegos nacionales por cuestiones políticas se convirtieron en un evento alegre, donde conviven deportistas de todo el país, pero que no trascienden más allá, porque no existe un vínculo entre el Comité Olímpico Méxicano (COM) y Conade. Aquel atleta que rompa un récord en Juegos Conade, es un evento no avalado, que las federaciones no reconocen, sobre todo en el caso del atletismo”.

El vocero en la campaña de Sheinbaum mencionó que se requiere coordinación entre todos los miembros del deporte: representantes del sistema nacional del deporte, llámese institutos del deporte de los estados, municipios, federaciones, asociaciones y Comité Olimpico Mexicano; si no se tiene remaremos contra corriente, lo más importante es tenderle la mano al Comité Olímpico, crear una comisión bipartita y establecer funciones de responsabilidad en ambos ámbitos, la Conade ser parte normativa y el COM parte operativa, eso se tiene que analizar, sería un paso importante trabajar de manera coordinada con el Comité Olímpico”.

Segura es el único mexicano que ostenta un récord mundial reconocido por la IAAF. El siete de mayo de 1994 en Fana, Noruega estableció un nuevo récord mundial de 20 mil metros marcha logrando un registro de 1h:17:25 así como los récords de la hora con 15 mil 577 metros y de los 15 mil metros con 57:45, logrando ser el primer atleta en la historia en bajar la marca de una hora con 18 minutos. Este récord continúa vigente.