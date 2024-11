Cerró serial de eventos mundiales, con el Medio Maratón Internacional Tlaxcallan

Con el Medio Maratón Internacional Tlaxcallan cerró la actividad deportiva anual de alto nivel en la entidad. En 2024, el estado recibió eventos nacionales, continentales y mundiales, como el preolímpico de voleibol de playa, función de boxeo profesional, Paranacionales de natación y la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, entre otros.

Daniel Moncayo Cervantes, director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, al dar un balance del año comentó que ha sido intenso con un promedio de mes y medio por cada evento entre la reunión del Sistema Nacional del Deporte en Huamantla, la justa acuática de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el clasificatorio Norceca y la función de boxeo; “este es un año intenso, que nos llama a la reflexión, a hacer un balance de lo bueno, de lo que hay que mejorar, de los errores que tuvimos, hacer un balance positivo, porque viene un año retador; ahora cumplimos con un año de muchos eventos, se proyecto muy bien al estado y esperemos que 2025 sea mejor”.

Señaló que han mejorado en organización del Medio Maratón Internacional Tlaxcallan, el que en su primera edición presentó algunos inconvenientes, después de un rato de no hacerlo. “Esta vez afortunadamente tuvimos una sobre demanda de participación del evento, por lo que para el año próximo queremos crecer no ambiciosamente, queremos que sea controlado y seguro, aún no podemos pensar en abrir registros para 10 mil personas, si no tenemos capacidad, vamos creciendo poco a poco”.

Moncayo Cervantes subrayó que en la justa atlética Tlaxcallan no alcanzaron registro más de 350 personas, por lo que recomendó inscribirse no hasta los últimos días, “finalmente tuvimos buena respuesta de la gente”.

PROYECTOS PARA 2025

Adelantó que para 2025 programan y buscan aterrizar interesantes eventos, “esperamos que llegarán, esperamos sorpresas, sacar conclusiones y mejorar”. Sobre los Nacionales Conade sostuvo que la intención es ser sede de la fase final, lo que podrá concretarse en 2025 o 2026, “antes de que acabe la actual administración estatal”.

Señaló que actualmente la prioridad de su gestión es dar seguimiento a los avances de la segunda etapa de la Ciudad del Deporte en Apizaco, lo que implica que sea concluida para dar apertura a más disciplinas. “No voy a adelantar nada, pero si no está terminada solo podremos contar co. atletismo y natación, el proyecto es más ambicioso, queremos contar con el pabellón de gimnasio y combate, por lo que todo completo le sacaremos jugo”.

Añadió que la propuesta de ser sede de los Nacionales Conade está en la mesa, “platiqué con Rommel Pacheco, director de Conade y con Óscar Soto del área de calidad del deporte de Conade, con quien tengo una amistad que me une, él está interesado en apoyarme para que Tlaxcala sea sede de los Nacionales Conade, la idea es no hacer subsedes, que vaya completo o veremos qué hacemos, en lo personal quiero que Tlaxcala esté a la altura”.