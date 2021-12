"Chelís" encendió alarma en Coyotes de Tlaxcala

El comentarista y entrenador José Luis Sánchez Solá, "Chelís", alertó que Coyotes por problemas económicos podría no jugar la próxima temporada de la Liga de Expansión MX.

Deportes Llega Madaí Pérez al Instituto del Deporte de Tlaxcala

Remarcó en una transmisión de ESPN que sus limitantes financieros por los que atraviesa el club Coyotes de Tlaxcala, pusieron en riesgo su continuidad en la Liga de Expansión MX, organismo en el que ha jugado dos temporadas como equipo invitado de la Liga Premier.

Lee también: ➡️ Moisés Beristáin anunció su retiro del atletismo

Por esa condición, el conjunto de esta entidad no recibe apoyo económico, como los otros equipos, por parte de la Federación Mexicana de Futbol, organismo encargado de administrar el balompié profesional mexicano, dijo.

Los focos rojos se encendieron el miércoles pasado cuando "Chelís" comentó en un partido transmitido por ESPN que Tlaxcala no jugará el próximo campeonato de la segunda liga más importante del país.

No te pierdas: ➡️ Destaca Lorena Cuéllar la coordinación con Federación, en materia deportiva

Externó que Tlaxcala no va a competir en la próxima temporada, no va haber equipo, no tienen el apoyo, no tienen lana, es un equipo invitado que no goza como Celaya o UdeG, que pueden mantener su equipo con lo que les da la Federación Mexicana de Futbol.

Entérate: ➡️ Alcalde de Teolocholco da trofeos a Clubes Unidos

Añadió que de concretarse la declinación de los Coyotes será un fuerte golpe para la gente de Tlaxcala, un fuerte golpe.

Deportes Tlaxcalteca, entre los mejores marchistas de México

Chelis" remató su señalamiento con el deseo de que “ojalá se quede en un rumor, el estadio es nuevo y había mucha ilusión.

No dejes de leer: ➡️ En Yauhquemehcan, premia Anita Chamorro a deportista

Coyotes de Tlaxcala fue fundado el cinco de septiembre de 2004 para jugar en la Liga Premier, la que ganó en un par de torneos, lo que le permitió llegar a la Liga de Expansión MX como equipo invitado.

Más información: ➡️ Portugal detecta 13 casos de la variante Ómicron en equipo de fútbol de Lisboa

El club es financiado directamente por el empresario Rafael Torre Mendoza con el apoyo del gobierno estatal y patrocinadores nacionales y locales.

El presidente del club en algún momento señaló que los gastos los han rebasado, por lo que no escapaba de su mente declinar a la Liga de Expansión MX.

Te puede interesar: ➡️ Premian a campeones de Campeonato Nacional Escolar de Campo Traviesa

No dejes de leer ⬇️