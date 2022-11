Cierra Israel Rodríguez Picazo el año en Guadalajara

El boxeador zacatelquense, Israel Rodríguez Picazo combatirá este 19 de noviembre en la arena Astros de Guadalajara, Jalisco ante el local Óscar “Mamba” Trujillo, en peso supergallo.

Deportes Eliminan a Tlaxcala en ronda de grupos del nacional Scotiabank

El tlaxcalteca forma parte de la función que encabeza el campeón mundial Jaime Munguía, quien se medirá ante Gonzalo Coria, rival argentino.

No dejes de leer: ➡️Tlaxcala es campeón de la Copa Telmex 2022

Así, Rodríguez Picazo combatirá en el peso supergallo y en la cartelera también verá acción su compañero del gimnasio Romanza, Argi Cortés, quien recientemente peleó ante Juan Francisco Estrada.

Deportes Con programa “Actívate con Tlahui” activan a estudiantes

El púgil de esta entidad comentó que este año aprendió muchas cosas, “llegaron varias ofertas, estoy a lo que me diga mi entrenador don Nacho Beristáin; desde 2019 que no pierdo mantengo una preparación constante, no he dejado de entrenar la técnica”.

Entérate: ➡️Tlaxcalteca Jorge Ramírez, el mejor mexicano en la Vuelta a Guatemala 2022

Refirió que su manager es una persona con mucha experiencia, “todos los consejos que me da, trato de llevarlos a cabo”.

Añadió que hace lo que Beristáin le diga, “estoy a su disposición, 2023 será un gran año, hay muchos objetivos, muchos planes, no quisiera decir y mejor que se demuestren por si solos”.

Deportes Celebran en Apizaco la Carrera San Martín de Porres

Adelante Israel que en el año próximo se abrirán muchas puertas, muchas oportunidades. “Me cuido física y mentalmente, solo me queda agradecer a mi entrenador, a mi equipo y a quienes me apoyan, a mi familia que está pendiente y a mis patrocinadores, gracias porque con su respaldo he podido llevar este camino con triunfos”.

Más información: ➡️Van tlaxcaltecas a Panamericano U-15 de luchas asociadas

El pugilista comentó que ha cuidado su carrera por lo que da prioridad a las terapias y alimentación, a todas esas personas que confían en mí, sé que no las defraudaré.

RÉCORD

De los 25 triunfos del tlaxcalteca, 17 han sido por nocaut.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️