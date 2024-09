Con emocionante tanda de shoot outs, Tlaxcala City se corona en la cancha Seven vs Seven

Tlaxcala City se proclamó campeón en tanda de shoot outs del torneo dominical de la cancha Seven vs Seven, al vencer a Furia FC, luego de empatar a dos goles en los dos tiempos reglamentarios. El cierre del partido fue emotivo en medio del apoyo de las porras de ambas escuadras.

Deportes Debutará Toros de Tlaxcala en liga profesional para ciegos

La justa llegó a su fin luego de reunir a 20 equipos participantes en fase regular, los ocho mejores avanzaron a la liguilla, siendo ellos: Old Boys, Tlaxcala City, Liverpub, 246 FC, Galaxi, H&H, Maps y Furia FC.

En semifinales se midieron Liverpub ante Tlaxcala City y Furia ante H&H. El choque final, celebrado este fin de semana, fue disputado en una tarde nublada con una ligera llovizna, que no afectó el rendimiento de los jugadores.

Jugaron la final del torneo dominical en la cancha Seven vs Seven. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Tlaxcala City cerró con broche de oro su incursión en este campeonato, al ser líder de la tabla de posiciones después de 19 jornadas, en las que sumó 51 puntos, seguido por Furia con 50, Liverpub con 45, H&H con 38 y Galaxi con 36.

Los campeones fueron premiados con trofeo y medallas al término de la final, en esa ceremonia fue reconocido el campeón goleador David Valencia de H&H con 42 goles, seguido por Ricardo Morelos de 246 FC con 41 y Marco Leyva con 40.

La cancha Seven vs Seven cumplió 14 años de actividad, dirigida por Mario Alfredo Popocatl Sandoval, quien informó que este organismo tiene 110 equipos en competencia, en seis categorías, con partidos los siete días a la semana.





“Nuestros equipos encuentran el espacio deportivo para fomento al futbol, abriremos una cancha aledaña para torneos infantiles, en mes y medio, junto también construiremos una cancha futbol tenis”, subrayó Popocatl Sandoval.

Por los equipos finalistas, Marco Leyva dirigió a Tlaxcala City y Joseph Rodríguez a Furia FC.

ACTIVIDAD

Seven vs Seven realiza partidos de lunes a viernes de sus torneos intersemanales, además de dar acción a su escuela Nido Águila, el sábado juegan el torneo para juveniles y libre varonil, mientras que el torneo dominical lo llevan a cabo mañana y tarde.