Covid-19 cambió la vida a Irving Rubirosa

La Covid-19 mantuvo con problemas de salud a Irving Rubirosa por casi tres semanas, tiempo en el que poco movimiento tuvo ante los síntomas que le afectaron a su organismo.

El técnico de Coyotes de Tlaxcala aseguró que la enfermadad sí le cambió la vida y que a nadie se la desea, ya que pone en riesgo la vida. “Me pegó durísimo, muy fuerte, salvo la insuficiencia respiratoria tuve todos los síntomas”, comentó.

Añadió que fueron de 18 a 19 días en los que no podía moverse, “me dio muy fuerte y ahora puedo compartirlo; mi esposa me dijo que me vio mal, estaba preocupada”.

El entrenador de Tlaxcala FC señaló que después de superar la Covid-19 puede comunicar a la gente que mantenga las medidas preventivas como la sana distancia, “tomarle la atención necesaria y tener la precaución necesaria”.

Dijo que tras analizar lo que le ocurrió llegó a su cabeza el que pudiera pasarle algo peor, pero afortunadamente salió adelante. “Lo analizas y ves las cosas de manera diferente, lo compartí con los jugadores y di gracias a la vida estar acá, con ellos”, sostuvo Rubirosa.

El estratega señaló que en broma con sus amigos comentas que cuando alguien te hace algo, dices que ojalá le pase algo malo, pero con el nuevo coronavirus no lo desea para nadie como le pasó a él.

Irving deseó que la pandemia pase lo más pronto posible, ya que provoca daños que alteran al organismo humano.

