Coyotas en pausa, por Covid-19

Coyotas Tlaxcala es otro equipo que ha sufrido los efectos negativos de la contingencia sanitaria por Covid-19, pues ha tenido que suspender sus entrenamientos debido a que no hay una fecha determinada para reanudar su participación en los torneos regionales y nacionales.

Al respecto, Omar Flores, entrenador del equipo, indicó que fue a partir de esta semana que suspendieron los entrenamientos en línea que mantuvieron desde marzo, que fue cuando inició la contingencia y cancelación de actividades presenciales y de conjunto.

Indicó que la pandemia ha afectado al club de futbol porque mermaron sus actividades deportivas al pausar su participación en Juegos Nacionales Condeba, la Liga Scotiabank y su incursión en el torneo de la Liga Mayor Femenil.

El entrenador destacó que las jugadoras que integran las filas de Coyotes, así como el cuerpo técnico se encuentran optimistas y anhelan que la situación pase pronto para reanudar su participación en los torneos.

Aclaró que los torneos en los que participan no han sido cancelados, solo serán reprogramados, aunque aún no saben en qué fecha, pues depende de la evolución de la pandemia.

Omar Flores aseveró que previo a la determinación de las autoridades federales y estatales de suspender actividades presenciales, habían incursionado en el torneo de la Liga Mayor Femenil en dos categorías: en primera división zona centro y en la de ascenso, esta última es de nivel regional y participan equipos del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

Dijo que una vez que tengan una fecha de regreso a los torneos de futbol reanudarán sus trabajos de activación con las jugadoras, quienes mantienen sus entrenamientos de manera individual desde sus hogares, pues cada es responsable y comprometida con Coyotas Tlaxcala.

Finalmente, precisó que el equipo y directivos del club son conscientes de la situación y solidarios con la población, de ahí que tomaron medidas para evitar la propagación de virus, pero están atentos para reanudar sus actividades y anhelan sea lo más pronto posible.

El equipo femenil Coyotas Tlaxcala entrena con tres categorías sub 17, sub 15 y sub 13, con el objetivo de formar talentos en el futbol.

45 Jugadoras integran las filas del club Coyotas Tlaxcala

