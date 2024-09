Coyotes de Tlaxcala mejora posición en la tabla general luego del triunfo ante Potros de Hierro

Los Coyotes de Tlaxcala ascendieron al lugar nueve de la tabla general del torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión Mx luego de su victoria 1-0 ante los Potros de Hierro del Atlante, el sábado pasado en el estadio Tlahuicole.

La victoria en la fecha siete representó que tres jugadores del equipo estatal fueron considerados en el once ideal de la fecha, siendo ellos el portero Ricardo Rodríguez, el lateral Diego Aguilar y el delantero Diego Gama, anotador del gol ante Atlante.

Rodríguez se destacó por mantener en cero su cabaña ante los Potros de Hierro, mientras que Aguilar colaboró en la construcción de jugadas ofensivas con su toque fino con pierna zurda. Gama convirtió un vistoso gol de cabeza en el segundo tiempo del duelo, tanto que significó la suma de tres puntos.

Coyotes de Tlaxcala salieron de la parte baja de la tabla general del torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión Mx. Cortesía / Tlaxcala FC

El equipo local dirigido por Francisco Ramírez visitará este sábado, a las 21:00 horas, a la Jaiba Brava del Tampico Madero, conjunto que se coloca en el quinto lugar con nueve unidades.

Tlaxcala FC de alcanzar la victoria se colocará entre los cinco primeros lugares de la tabla general, por lo que viajará a la ciudad tamaulipeca en busca de su primer triunfo como visitante.

El torneo será disputado en 14 jornadas y avanzarán a liguilla los ocho primeros lugares. Enfrentarán en cuartos de final en series a ida y vuelta entre 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5.

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara son líderes con 16 puntos, seguidos por Chivas Tapatío con 14 y Mineros de Zacatecas con 13. Atlante es cuarto lugar.

Coyotes está entre los últimos cuatro equipos con menos goles en el torneo, al marcar cinco en seis fechas; su rival en turno está abajo al sumar apenas cuatro anotaciones en siete juegos.

Lee más:➡️Aullaron los Coyotes en el Tlahuicole y quitaron invicto a los Potros de Hierro

GOLEADOR

Tapatío es la ofensiva más explosiva del torneo al anotar 19 goles en siete juegos.