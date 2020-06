Cumple Rodrigo Salinas 12 años en Primera División

Rodrigo Salinas vive con alegría y emoción sus 12 años como futbolista de Primera División en México. El apizaquense comentó que luego de sus complicados momentos en su proceso formativo como jugador juvenil y en ligas menores, actualmente se siente contento por sus logros y por cómo lo ha tratado el deporte de su vida.

Vía telefónica, señaló que realiza trabajo de acondicionamiento físico en su casa, ubicada en Metepec, Estado de México, entrenamientos marcados por su club para no perder su forma.

Recordó que la Diablo Señal es una creación de él, la que patentó y que muchos aficionados de su equipo la comparten.

Salinas se siente orgulloso de sumar 335 partidos en la Primera División, además de jugar otros torneos internacionales como la Concachampions y la Copa mexicana.

Sostuvo que en 2018 sonó fuerte la posibilidad de portar la camiseta de la selección de Estados Unidos de América, “estaba en un gran momento con Toluca, se hablaba que era el mejor lateral”.

El apizaquense Rodrigo Salinas alcanza 12 años en el futbol de la Primera División profesional/Twitter Rodrigo Salinas

Añadió que esa posibilidad de vestir la casaca del país de las barras y las estrellas creció porque su esposa, quien es también de Apizaco, tiene la nacionalidad americana por su papá que vive en Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos donde nacieron sus dos hijos.

“Ellos tenían el pasaporte de Estados Unidos, pero era difícil el procedimiento, esa inquietud quedó atrás, ahora tengo dos años más y sí buscaré la nacionalidad de ese país para tener la posibilidad de jugar en su futbol”, refirió.

Al hablar de la Major League Soccer (MLS), reconoció que ha crecido por la llegada de jugadores de Europa, además de los sueldos extravagantes y a su infraestructura, “he ido a sus estadios, no dudo que competirá a la liga mexicana”.

Foto: Cortesía | Twitter Rodrigo Salinas

Dijo que una fusión MLS y la Liga MX le dará un sabor especial al balompié de ambas naciones, “sería padre, muy competitiva, de mucha rivalidad, los partidos serían clásicos”.

En otro tema, Salinas subrayó que sigue al club Coyotes de Tlaxcala, del que aseguró “me siento orgulloso de lo que hace y cómo ha crecido”.

Destacó que Rafael Torre, presidente del equipo, “lo ha hecho bien, es una persona muy seria, lo conozco de cerca, hemos platicado”.

Enfatizó que a los Coyotes “los sigo de cerca, sé que han hecho demasiados puntos, me siento orgulloso, quisiera más jugadores de Tlaxcala en Primera División y no solo yo, hay talento, me da gusto que mi estado con los Coyotes siempre esté en los primeros planos”.

Señaló que el tiempo pasa rápido, y en un abrir y cerrar de ojos se ha dado cuenta que son 12 años que tiene en el máximo circuito profesional mexicano.

“Uno sabe que pudo llegar más lejos, en 2018 pude ir a la selección, pero a lo mejor influye la gente de pantalón largo, por lo que no fui convocado, uno sigue trabajando día a día”, sostuvo.

El apizaquense informó que tiene contrato con Toluca hasta 2021, por lo que se cuida, “me gusta la vida familiar, estar con mi esposa, mis hijos, mi padre, como bien , me alimento bien”.

“Soy una persona normal, me gusta convivir con la gente, cuando alguien se acerca siempre los atiendo, me considero humilde y alegre"

