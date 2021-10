Define "Seven vs. Seven" a campeones

Black Power se proclamó campeón de la categoría juvenil de la cancha "Seven vs. Seven" en la capital del país.

En la final superó dos goles a uno a Cadilac, digno rival que estuvo cerca de la corona. Por los ganadores alinearon Leonardo Cano, César Cuatecontzi, Francisco Tetlatmatzi, Axel Flores, Luis Benítez, Aldair Rodríguez y Jesús Ipatzi, entre otros.

Mientras tanto, en el torneo sabatino, Tepos FC se adjudicó el título al derrotar en la final a Castillo Sport por tanteador de dos goles a cero.

Black Power se coronó en la categoría juvenil / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Los triunfadores de la jornada jugaron con Óscar Reyes, Freddy Flores, Oswaldo Angulo, Antonio Morales, Celestino Carmona, Brandon Flores, Brayan Nava y Brandon Vázquez.

La directiva de este organismo deportivo llevó a cabo las respectivas ceremonias de premiación.

Mario Popocatl Sandoval, quien integra la organización "Seven vs. Seven", reportó que su espacio deportivo se mantiene como uno de los más activos en la ciudad de Tlaxcala, que fomenta la convivencia a través del futbol siete.

Informó que las inscripciones están abiertas para los nuevos torneos y dijo que actualmente llevan a cabo siete campeonatos en la liga con desarrollo los siete días de la semana.

Seven vs Seven celebra sus partidos en la comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala.

