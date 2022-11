Deporte le da fortaleza a Víctor Monreal

El exjugador profesional y entrenador de futbol, Víctor Monreal Rodríguez, continúa su lucha contra el Síndrome de Guillain-Barré, que padece desde hace 11 meses.

Todo comenzó cuando sintió raras sus manos, se le presentó un hormigueo y en unas horas perdió la fuerza y la coordinación, por lo que acudió a un médico, que lo mantuvo en observación, sin darle ningún pronóstico. Los síntomas de esta enfermedad comienzan con debilidad y hormigueo en los pies y las piernas que se extienden a la parte superior del cuerpo. También se puede producir parálisis.

Las personas pueden sufrir áreas de dolor en sus músculos, así como debilidad, anomalías en la forma de caminar, debilidad de brazos y piernas o problemas de coordinación. Monreal Rodríguez comentó que el día en el que se le presentaron los síntomas, no le daban un diagnóstico. Ese mismo día en la noche regresó el médico, ahora eran las piernas, no tenía fuerza y coordinación suficiente. Añadió que al siguiente día “me interné, no podía incorporarme, no podía caminar, perdí las fuerzas en mis manos totalmente y poco a poco en mis piernas”.

Recordó que estuvo tres días hospitalizado en el ISSSTTE Tlaxcala, donde le aplicaron diferentes estudios, “hasta que después me dijeron que era el Síndrome de Guillain-Barré, que urgía que me dieran medicamento, pero en Tlaxcala no había, por lo que me trasladaron a Puebla”.

Subrayó que en la vecina entidad, recibió un tratamiento muy agresivo: “fueron 30 frascos de hemoglobina en dos días, de esto corría el riesgo de que podía no reaccionar mi cuerpo de manera positiva”.





Estuvo bajo observación médica y con la aplicación de más estudios. “Al transcurrir una semana perdí la movilidad de manos, piernas y tronco, únicamente movía mi cabeza y cara, así fue como sucedió”.

Señaló que su reacción y la de su familia fue de incertidumbre y miedo, “al no saber lo que estaba sucediendo, gracias a Dios se me atendió a tiempo y no avanzó, tuve grado cuatro”.

Víctor señaló a El Sol de Tlaxcala, que la enfermedad la ha enfrentado principalmente con valor, “mentalmente no es fácil depender de todo para hacer tus funciones básicas, hay días buenos y días malos, el deporte te da esa entereza, esa disciplina y esa fuerza mental para salir adelante”.

DÍAS DIFÍCILES

A los 15 días de la aparición del síndrome, Víctor regresó a su casa con el 90 % de su cuerpo sin movilidad. “Comenzamos a investigar cuál era el tratamiento, vimos que era la fisiatría y descargas eléctricas para activar otra vez tus músculos; esa enfermedad desmieliniza (disfunción neural) tus células y el cerebro no manda señales a las terminales, como son manos y brazos, pierdes masa muscular, peso, y quedas totalmente inmóvil”. Además, enfatizó que de ahí comenzó a tener un tratamiento con terapias, tres a cuatro a la semana.

LOS AVANCES

Monreal Rodríguez, después de tres meses del padecimiento logró avances significativos. “Al cuarto mes, pude mover un poco más mis piernas, poderme sentar; logré incorporarme al quinto mes, levantarme de la cama, poder pararme y sentarme con ayuda, a la fecha estoy avanzando, dar mis primeros pasos, aprender a escribir otra vez, hasta lograr un caminado normal; me falta fuerza y coordinación en los dedos, pero el avance ha sido significativo”.

Comentó que el 15 de noviembre hará 11 meses de que se le presentó el síndrome. “Me motiva mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos; en relación al futbol, sí me ha dado esa fortaleza y entereza para tener disciplina de luchar día a día, esto lo comparo como una final, en la que te descuidas o por algún motivo vas perdiendo, te tienes que recuperar, buscar emparejar y luchar para poder ganar; el futbol es lo que te da, esa disciplina, entereza, esa fuerza mental”.

El exjugador profesional agradeció el apoyo de su familia, del que sostuvo ha sido incondicional. “No solo de mi familia, también de mis amigos, exalumnos y exjugadores, que he tenido la oportunidad de dirigir, esto te motiva para seguir adelante y retomar fuerzas”.

Subrayó que de los médicos tuvo opiniones diversas, “desde un inicio, un urólogo me dijo que el síndrome que me dio fue muy alto y que no me iba a recuperar, hasta un fisiatra, que me dijo que en un mes iba a estar bien con un tratamiento”.

Expesó que su mejora alcanza un 70 % de su capacidad física. “Sé que estaré al 100 por ciento pronto, por eso sigo luchando; hago la mayoría de ejercicios, sesiones de tres horas al día, prácticamente hago yo los ejercicios, y sigo con terapias dos veces a la semana”.

SU ANHELO

El técnico de futbol señaló que anhela volver a dirigir en cualquier nivel, a niños, jóvenes o adultos, a mujeres a nivel profesional. “El futbol es mi vida, me ha dado todo lo que tengo, me ha dado trabajo, viajes, satisfacciones, claro que anhelo estar pronto en las canchas, de una u otra forma”.

“El mensaje que puedo dar, después de lo que ocurrió con esta enfermedad, es que hay que disfrutar la vida al máximo, porque la vida te cambia de un día para otro; hay que querer a nuestra familia, disfrutar a los amigos; de nuestro trabajo, ser siempre positivos, y nunca dejar de luchar. Sea cual sea el problema, nunca bajar los brazos, hay que luchar, tener ese valor para salir adelante; la vida es como el futbol, en donde hay que entrenar al 100 % para estar listo, para que cuando llegue una oportunidad, aprovecharla, triunfar y ser

PERFIL

Víctor Monreal Rodríguez jugó a nivel profesional con las Águilas UPAEP y España 2000; como técnico formó parte por más de siete años del proyecto formativo encabezado por los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza

