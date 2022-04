Desarrollan en Tlaxcala la Copa Telmex 2022

Tlaxcala debe integrar a 275 equipos en la Copa Telmex 2022 para colaborar a que el país alcance el record Guiness de más equipos en un torneo amateur de futbol, aseguró Miguel Águila Zenteno, presidente de la Asociación Tlaxcalteca de Futbol.

Sostuvo que esa cifra la buscan con el apoyo de las ligas de Calpulalpan, Tlaxcala, Nanacamilpa, Tlaxco y los torneos internos de los subsistemas educativos del Cecyte y Cbetis.

De ahí vamos reuniendo equipos, es una propuesta no bien pensada porque es después de pandemia, no es fácil arrancar y buscar el récord Guiness, no es posible, inicialmente habíamos declinado la realización, pero vamos avanzando, si en lo físico cuesta trabajo reunir los documentos, por vía internet es más difícil,enfatizó.

Dijo que esta dinámica es complicada como ocurre en Oaxaca y Chihuahua en donde para entrar a los municipios tanto física como por internet se dificulta.

Por otro lado, Águila Zenteno refirió que hay dos sedes posibles para la fase estatal de la Copa Telmex, siendo El Carmen Tequexquitla y Tlaxco.

Nos falta hacerlo en el oriente del estado, la fase final estatal está programada en la última semana de mayo y principios de junio, informó.

Añadió que para esa final jugarán los ocho mejores de femenil y juvenil, y 16 de la categoría libre varonil. “En esa ronda Telmex apoya con uniformes, balones y arbitraje”, refirió Águila Zenteno.

Comentó que la fase nacional está programada para celebrarse en la Ciudad de México o San Luis Potosí, entre agosto y septiembre, “a mediados de julio acabaremos el estatal”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Tlaxcalteca de Futbol, felicitó a las Coyotas por su pase a la fase nacional de los Juegos Conade.

La escuela Coyotas es un trabajo sostenido a través de los años, ahora el cambio generacional les favorece, a finales de mayo en Sonora estarán en la fase nacional, ojalá les vaya bien, mencionó.

