Donovan Carrillo se queda sin patines a horas de competir el Mundial de Patinaje

A pocas horas de que debute en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia, el radicado en tierras leonesas Donovan Carillo no cuenta con sus principales instrumentos de trabajo: los patines.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, el olímpico en Beijing 2022 dio a conocer que la maleta donde venían sus botas para competir todavía no le era entregada por parte de la aerolínea en la cual viajó hasta tierras galas.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Esperemos que lleguen pronto”, expresó el nacido en Zapopan, Jalisco.

Donovan abrirá su participación el próximo jueves con el programa corto, buscando acceder a la sesión libre que ha sido pactada para el sábado.

Hay que destacar que esta será la cuarta aparición de Carrillo Suazo en un Mundial Senior de la especialidad, ya que previamente estuvo en las ediciones de Milán 2018, Saitama 2019 y Estocolmo 2021. De todas esas, solo en el evento celebrado en el país del sol naciente no logró clasificarse al programa libre.

En los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, el pupilo de “Goyo” Núñez hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en avanzar a la final por las medallas, concluyendo en el vigésimo segundo puesto con un puntaje total de 218.13.

