Dueño de Rockets se reúne con Trump; hablan del regreso de la NBA

El dueño de los Rockets de Houston, el empresario Tilman Feritta, se reunió el lunes por la noche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y valoraron el estado de la industria de los restaurantes y también de los planes del posible regreso de la competición de la NBA.

Fertitta, como presidente de la compañía Landry's Inc., durante una reunión de ejecutivos de la industria de restaurantes celebrada en la Casa Blanca expresó su optimismo en que la temporada de la NBA se reanudará este verano, al tiempo que reconoce que la pandemia de coronavirus puso su negocio "bajo mínimos".

Trump, at the request of Houston Rockets owner and Trump donor Tilman Fertitta, lobbies for Steve Mnuchin to reserve PPP funds for big businesses. On live TV. pic.twitter.com/axZ1Z4lyuV — DNC War Room (@DNCWarRoom) May 18, 2020

El multimillonario CEO de Landry's Inc., una gran cadena de restaurantes, le pidió al presidente Trump y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que "agreguen una categoría" al Programa de Protección de Cheques de Pago para el "restaurador privado más grande" y que "hagan algo con el final de los arrendamientos" para proporcionarle a su compañía alivio durante la pandemia.

El empresario tejano, de 62 años, explicó que tuvo que despedir a 40.000 empleados de su cadena de restaurantes de servicio completo en marzo y que recientemente había pedido un préstamo de 300 millones de dólares al 12 por ciento de interés porque "necesitaba la liquidez" que le permitiese mantener a flote a la compañía.

Los comentarios fueron capturados en un vídeo publicado por "The Hill".

El mes pasado, Los Angeles Lakers solicitaron y recibieron un préstamo de 4,6 millones de dólares a través del PPP, que fue administrado por la Administración de Pequeños Negocios y estaba destinado a ayudar a las empresas con menos de 500 empleados.

Los Lakers, que Forbes valoró este año en 4.400 millones de dólares, devolvieron los fondos, pero fueron muy criticados por su solicitud.

Fertitta le dijo a Trump que también había solicitado y recibido fondos del PPP para Landry's, pero que también lo devolvió y no gastó un dólar, porque había sido criticado por los despidos y le preocupaba que lo percibieran como "un multimillonario que tomó el dinero del pequeño negocio".

Por su parte, Mnuchin dijo que calificar para el PPP era un "asunto complicado".

"No anticipamos que los Lakers de Los Ángeles, de quienes soy un gran admirador, tomasen un préstamo PPP", agregó. "Como resultado de eso, hubo mucha reacción violenta. Nos damos cuenta del problema, cómo afecta a sus trabajadores, y somos comprensivos con eso. Este era un programa para empresas que no eran tan grandes".

Mientras Fertitta presentaba su caso, Trump interrumpió con preguntas sobre los planes de regreso a la NBA y sobre los Rockets, a quienes llamó "un gran equipo" con "dos grandes jugadores" en el base Russell Westbrook y el escolta James Harden.

"Creo que lo que están haciendo es esperar a ver qué sucede en ciertos estados y si vamos a poder jugar", comentó Fertitta cuando se le preguntó si la NBA planeaba reanudar la competición después de suspender indefinidamente la temporada el 11 de marzo. "Asegurarse de que el virus continúe en la dirección correcta en las próximas semanas. Si las cosas siguen así, creo que la NBA, el comisionado, Adam Silver, que ha hecho un trabajo increíble a través de esto, y los 30 dueños tomarán la decisión de intentar volver a competir".

Fertitta agregó que la liga estaba considerando jugar algunos partidos de la temporada regular antes de proceder a los playoffs.

"Creo que jugaríamos algunos partidos para ponerlo en marcha nuevamente y crear el interés", comentó el dueño de los Rockets. "Luego ir directamente a los playoffs".

Fertitta señaló que "sería genial para Estados Unidos". "A todos nos faltan los deportes. Todos quieren ver a estos grandes equipos".

Deportes Kobe Bryant en documental de Michael Jordan

La NBA y el sindicato de jugadores anunciaron el mes pasado que se retendría el 25 por ciento de los salarios de los jugadores durante el cierre, que comenzará el 15 de mayo, y se espera que la liga pierda más de 1.000 millones de dólares en ingresos si no se puede reanudar la temporada.

Fertitta destacó que los jugadores "necesitan competir para que les paguen" y que los dueños de la liga "quieren esos ingresos" de los partidos televisivos, incluso si se dan sin espectadores.

Bajo el interrogatorio de Trump, Fertitta informó que Westbrook y Harden tienen salarios anuales que se acercan a los 40 millones de dólares y que todavía se les paga por lo que muchos de sus empleados realmente querían el dinero del programa PPP.

Fertitta, quien en el 2017 compró los Rockets a Leslie Alexander por 2.200 millones de dólares, pero ahora enfrenta graves problemas financieros con su negocio de restaurantes.

Trump también mostró interés con relación al gerente general de los Rockets, Daryl Morey, quien provocó una prolongada controversia sobre la NBA y China cuando publicó un mensaje de apoyo para los manifestantes de Hong Kong en su cuenta de Twitter en octubre.

El gobierno y las empresas chinas tomaron represalias al dejar de televisar los partidos de la NBA y romper los lazos comerciales con los Rockets.

Trump recordó la "polémica" y preguntó si Morey, que se unió a los Rockets en 2006, todavía estaba empleado. Cuando Fertitta confirmó que sí, Trump dijo que Morey "debe ser bastante bueno".

"Es una pregunta capciosa", respondió Fertitta. "Pero lo es".

El pasado febrero, Silver informó de que el enfrentamiento, impulsado por la negativa de la liga de castigar a Morey, le había costado a la NBA hasta 400 millones de dólares en ingresos.





Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify