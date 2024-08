El tlaxcalteca Daniel Sosa Guerra suma dos triunfos en el boxeo profesional

Daniel Sosa Guerra se mantiene invicto con dos triunfos en el boxeo profesional, ambos por la vía de la decisión. El peleador fue seleccionado nacional amateur de boxeo y ahora incursiona en el pugilismo de paga.

Deportes

El joven del municipio de Tlaxco es entrenado actualmente por Octavio Lozano en Ixtacuixtla; tiene 22 años de edad y su principal competencia fue en marzo de 2022 cuando peleó en un torneo continental élite en Guayaquil, Ecuador donde perdió ante el argentino Ramón “La Hormiga” Quiroga.

A Sosa le cerraron las puertas en la selección nacional, por lo que quedó fuera del proceso olímpico y de ahí su integración al boxeo profesional.

El pugilista tlaxcalteca señaló que sus victorias las consiguió en Puebla e Ixtenco, en la última a cuatro episodios sufrió una fisura del dedo meñique de su mano derecha.

Daniel mencionó que el objetivo inicial es rankearse y buscar el campeonato nacional, dejó abierta la posibilidad de buscar representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California 2028.

Sosa Guerra comentó que el boxeo amateur es distinto al profesional, ya que el primero es más de colocar el golpe, “es grande la diferencia de marcar golpe y moverse al profesional de golpear fuerte”.

El púgil de Tlaxcala señaló que se ha sabido acoplar a los dos estilos desde su guardia zurda. Me acoplo al boxeo de contragolpe, me adapto a los dos, trabajo en el golpe de más potencia, en el profesional me sirve bastante.





EXPERIENCIA

El deportista portó los colores de México en 2022 en la primera ronda del torneo internacional Golden Belt Series, en Guadalajara, Jalisco, en ese evento terminó con el descalabro. Fue su segundo internacional, antes participó en un panamericano, celebrado en Ecuador.

Ese año, Daniel Sosa Guerra se adjudicó la medalla de bronce en el Festival Olímpico de boxeo, celebrado en el Comité Deportivo Olímpico Mexicano. En octubre de 2023 debutó en el terreno profesional con una victoria ante Daniel Mastranzo Ortiz.