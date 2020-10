En enero, el regreso de las principales ligas de futbol del estado

Las principales ligas de Tlaxcala de futbol amateur tienen programado su regreso a las canchas para el próximo mes de enero, informó Miguel Águila Zenteno, presidente de la asociación estatal de esta disciplina.

Señaló que Clubes Unidos, Tlaxcala y Chiautempan 86 han sido respetuosos con los tiempos y han establecido el regreso a sus campeonatos para el primer mes de 2021.

Reconoció que las ligas no afiliadas reactivaron sus torneos y no han tenido acercamiento con la asociación estatal de futbol para ver medidas preventivas por la pandemia. “Pero son menos y no están cerca de la capital”, sostuvo el representante del futbol tlaxcalteca ante la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

Comentó que inquieta la presencia de la Tercera División Premier de Puebla en la que se han registrado equipos de esta entidad. “Esa liga no está federada, por lo que está fuera de la norma oficial”, subrayó.

Águila Zenteno dijo que en la reciente reunión de la Femexfut, Michoacán informó que tiene municipios en verde, amarillo, y naranja, “pero aun así no están jugando”.

Al emitir un mensaje a la comunidad futbolística estatal, sabedor que en noviembre y diciembre habrá rebrote del nuevo coronavirus, que hay que mantener la cordura para preponderar la salud de todos, “aquí no es el caso de que me siento bien y voy a jugar, porque no sabemos la situación en la que se encuentran los demás, por lo que se puede dar un contagio grande”. Añadió que hay que esperar un poco más y a respetar las medidas que indica la Secretaría de Salud.

En Tlaxcala hay 600 jugadores afiliados a la Femexfut, lo que les permite tener un seguro y a jugar torneos nacionales oficiales.

