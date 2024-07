¡En las alturas! Miguel Arenas llevó la bandera de Tlaxcala a la cima de tres montañas en Perú

Un tlaxcalteca de altura es Miguel Arenas León, alpinista enfocado en escalar las montañas más altas del mundo para ondear la bandera de Tlaxcala y mostrar que el estado existe. La travesía más reciente fue llegar a la cima de tres montañas ubicadas en la cordillera blanca de Perú para llevar la bandera estatal que se ha convertido en su amuleto de buena suerte para cada escalada.

Malinche se pinta de blanco; visitantes acuden a la montaña para admirar los paisajes naturales

Es originario de Zacualpan y hace cuatro años comenzó a practicar alpinismo, a la fecha ha dedicado esfuerzo y perseverancia para poner en alto el nombre de Tlaxcala y llegar a las cumbres más altas de México y Sudamérica, su meta es conquistar el monte Everest.

En Perú la expedición duró una semana, comprendió del 22 al 28 de agosto y subió a la cima del Nevado Tuco que tiene cinco mil 479 metros de altura, el Nevado Vallunaraju de cinco mil 686 metros de altura y el Nevado Pisco con cinco mil 752 metros de altura.

El tlaxcalteca todavía se encuentra en Huaraz, Perú, pero compartió a El Sol de Tlaxcala que tenía el plan de escalar el Huascarán y fue por cuestiones de avalanchas y la ruptura de un puente que no tiene acceso.

Explicó que decidió acudir al país sudamericano porque tiene montañas de gran altitud perfectas para prepararse y tener mayor experiencia, pues para subir al monte Everest necesita saber escalar en hielo, tener el conocimiento de cómo actuar en caso de caer en una grieta, estar aclimatado a la altura y a las bajas temperaturas, por eso Perú era el lugar indicado para continuar con esta preparación que requiere.

Por el momento, aseguró que ya no puede ir a las montañas sin su bandera de Tlaxcala y México, pues son su amuleto de buena suerte y uno de sus signos distintivos.

Al regresar a México adelantó que continuará su entrenamiento en la Malinche, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba, para no perder la aclimatación, aunque le gustaría viajar a otros países para seguir su preparación, lamentablemente no cuenta con recursos económicos, pero seguirá trabajando para cumplir su sueño de escalar el monte Everest en 2025.

Detalló que tiene el objetivo de escalar el Everest para poner en alto a Tlaxcala, ver la bandera estatal ondeando en la cima del mundo y para inspirar a más personas en cumplir sus metas y sueños.

Reconoció que ha sido difícil escalar con pocos recursos, pues se trata de un deporte costoso y no existen muchos apoyos ni patrocinios, de ahí que ha buscado el apoyo de marcas y negocios, pero para subir al Everest necesita empresas que lo respalden y le gustaría que fuera una compañía tlaxcalteca para llevarla a la cima.

Me encantaría contar con el apoyo de la marca de Santo Gusano, propiedad de un paisano tlaxcalteca que ha sido inspiración para muchos, tengo la capacidad para escalar el monte Everest sin oxígeno para poner en alto nuestro estado, por eso que me gustaría pedir ese apoyo para culminar este proyecto denominado "Del Matlalcueyetl al Everest", externó.

EN PANDEMIA INICIÓ A ESCALAR

Miguel Arenas mencionó que a raíz de la pandemia por Covid-19, reflexionó sobre qué quería en su vida, siempre soñó con aportar algo a las nuevas generaciones, pero no encontraba la forma de hacerlo, hasta que un día tomó un par de tenis y salió de su casa a caminar, comenzó con el senderismo en los cerros de Zacualpan.

Cuando estaba en el punto más alto de ese lugar tenía una vista increíble, también podía ver los volcanes que nos rodean, el Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Malinche, fue cuando me pregunté cómo sería la vista desde su cima, así que empecé a investigar y ver videos de alpinistas que escalaban y tuve más curiosidad dijo.

El tlaxcalteca mencionó que comenzó sus entrenamientos y posteriormente buscó un grupo para unirse en alguna expedición y encontró a un equipo de Puebla que tenía un plan para principiantes y comenzaron en la Malinche, después visitaron una parte del Iztaccíhuatl y culminaron con el Pico de Orizaba, el volcán más alto de México, así fue cómo inició en el montañismo en octubre de 2020.

“Cuando estaba en la Malinche estuve a punto de desertar, no le veía fin al camino, pero recordé cual era mi meta y eso me dió mucho ánimo, cuando me tocó ir al Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba le pedí a un amigo que tenía una bandera de Tlaxcala que me la prestara, le conté que quería llevarla a la cima, siempre decían que Tlaxcala no existe y quise mostrar hasta donde los tlaxcaltecas somos capaces de llegar”, destacó.

MONTAÑAS QUE HA ESCALADO

Miguel Arenas ha subido a la cima de diversas montañas en México y países de sudamérica.

En México escaló la Malinche, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Pico de Orizaba, Sierra Negra, Cofre de Perote, Nevado de Toluca, todos estos volcanes en múltiples ocasiones, a la fecha contabiliza alrededor de 60 ascensos.

Un tlaxcalteca de altura es Miguel Arenas León, alpinista enfocado en escalar las montañas más altas del mundo para ondear la bandera de Tlaxcala. Foto: Cortesía / Miguel Arenas

En Argentina logró subir al Huayna Potosí de seis mil 88 metros de altura, Parinacota Aconcagua, que es la montaña más grande del continente y tiene seis mil 962 metros de altura, lo hizo completamente solo, sin guías y en un tiempo que casi nadie se atreve al llegar a la cima en 14 horas desde el campo base plaza de mulas, externó.

En Bolivia escaló las montañas Pequeño Alpamayo de cinco mil 410 metros de altura, Pico Austria de cinco mil 320 metros de altura, Tarija de cinco mil 320 metros de altura, Huayna Potosí de seis mil 088 metros de altura, Parinacota de seis mil 380 metros de altura y Nevado de Sajama de seis mil 542 metros de altura.

