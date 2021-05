Entrenan a adultos en cancha Seven vs Seven

La cancha Seven vs Seven prepara a futbolistas adultos en entrenamientos integrales con fundamentos de fútbol.

Mario Popocatl Sandoval informó que las sesiones contemplan trabajo técnico, fortalecimiento físico y resistencia.

Dijo que llevar a cabo un entrenamiento adecuado permite mejorar la fuerza, el poder y la movilidad.

Señaló que en cancha hay que tener la preparación adecuada para desarrollar de mejor forma la agilidad y el control del balón. Popocatl Sandoval informó que las inscripciones para ingresar a este programa son gratuitas y las sesiones de práctica las llevan a cabo lunes, martes y jueves de 17:00 a 18:00horas.

Comentó que al frente está el entrenador Víctor Monreal, quien tuvo experiencia en Segunda División como futbolista profesional.

Añadió que la pandemia afectó a la comunidad deportiva estatal al dejar de entrenarse por el obligado aislamiento marcado por las instanciad de salud.

Por lo anterior, dijo que es tiempo de recuperar la condición física y activar el organismo con las sesiones que llevan a cabo en las instalaciones de la Seven vs Seven.

