Equipo Tresa, de Edomex, se corona en el Campeonato Nacional de Voleibol de Sala

El equipo Tresa, del Estado de México, se proclamó campeón -tanto hombres como mujeres- del Campeonato Nacional de Voleibol de Sala, de segunda división, evento celebrado durante cuatro días en el estado de Tlaxcala.

Los duelos finales fueron disputados en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la jornada dominical, cuarta y última del torneo que reunió a 106 equipos de 26 entidades del país.

En femenil, las campeonas superaron a las Leonas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con parciales de 25-23 y 25-16.

Mientras tanto, en varonil, el representativo mexiquense se impuso a Dragones Solárium, del estado de Morelos, con marcador de 25-22, 19-25 y 15-13. Esta final fue uno de los partidos más emocionantes y peleados del nacional, que mantuvo a los presentes en un ambiente de emociones, algarabía y apoyo a ambas escuadras.

El juego por el tercero y cuarto lugar varonil fue ganado por Mesas, de Quintana Roo, imponiéndose a Cemec Iguala, de Guerrero, con parciales de 25-20, 25-27 y 15-11.

MH Mayor, de la Ciudad de México, se adjudicó el tercer lugar al superar en el auditorio “Emilio Sánchez Piedras” de Apizaco a Calval Uruapan, de Michoacán, 25-20, 23-25 y 15-10.

FEDERACIÓN CONFÍA EN TLAXCALA: BARRIOS VICENCIO

Juan Andrés Barrios Vicencio, presidente de la asociación estatal de voleibol, informó que el campeonato nacional de segunda división fue un éxito rotundo, que deja satisfecha a la federación mexicana de este deporte.

Reconoció al gobierno del estado por medio del Instituto del Deporte de Tlaxcala, que apoyó para la realización del torneo, “como resultado la Federación Mexicana de Voleibol sigue confiando en Tlaxcala para continuar como sede de este tipo de competencia”.

Añadió Barrios a Vicencio que el nacional rompió récord con 106 equipos participantes. “Es grato ver a todos los visitantes hablando bien de la entidad, de las sedes municipales, que intervinieron y apoyaron mucho; estamos rodeados de ellos y hemos salido avante”.

Sostuvo que Tlaxcala es un buen anfitrión de eventos nacionales e internacionales, en los sur da a conocer la imagen, historia y cultura del estado.

Informó que jugaron más de 200 partidos y el nacional repercutió para motivar a jugadores del estado, “es un deporte de conjunto, trabajamos en conjunto y esto beneficia a los jóvenes de Tlaxcala, participamos con siete equipos varoniles y siete femeniles, de ellos acabaron cinco entre los mejores 16 del nacional, por lo que existe desarrollo y crecimiento competitivo”

El presidente de la asociación estatal de voleibol agradeció a la dirección del Colegio de Bachilleres, que apoyó como una de las seis sedes con el gimnasio del plantel 01 El Sabinal; de la misma forma reconoció a la Universidad Autónoma de Tlaxcala así como a los municipios de Yauhquemehcan, Texoloc, Panotla y la comunidad de Tepeticpac, Totolac.

DESEA DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MÁS EVENTOS EN TLAXCALA

Alejandro Borjón de la Federación Mexicana de Voleibol, resaltó la calidad como anfitrión del estado de Tlaxcala y deseó más y mejores eventos en la entidad.

Señaló que su impresión del estado es como hace dos años, positiva y agradable, “ahora con mucho mejor nivel tanto femenil como varonil”.

Enfatizó que “Tlaxcala nos ha recibido de buena forma, buena respuesta del público y con récord de participantes, se ha roto el récord de asistencia”.

Borjón reconoció al presidente de la asociación de voleibol y a los municipios sedes, que con su trabajo abren la posibilidad de volver a tener eventos en esta entidad.

“Hace dos años conocí Tlaxcala, estuve en el evento mundial de playa, me agrada, es bonito, colonial, su gente es amable, nos han tratado bien, no hay ninguna queja, el torneo se ha llevado a cabo bien y en forma, sin retrasos, se presentaron algunos incidentes como todo torneo, pero no pasaron a mayores”.

Señaló que se lleva una buena impresión, “que daremos a conocer al consejo directivo de la Federación y al maestro Perales Navarro para proponer traer otros eventos como una Copa Pnamericana, un Norceca, ya se llevaron a cabo mundiales de playa, por lo que,¿por qué no uno de sala? Hay respuesta, ojalá el gobierno estatal pueda participar para organizar este tipo de eventos”.