Es fundamental la planeación para triunfar: Romero Germán

Los modelos deportivos actuales van de la mano con programas tecnológicos para mantenerse actualizados, así habrá mayor posibilidad de sobresalir en la competencia, refirió el tlaxcalteca Cuauhtémoc Romero Germán, director de eventos deportivos de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Comentó que a nivel nacional hoy día impacta la cultura de la planeación, la que si no es aplicada, se tiende al fracaso.

El directivo de Conade mencionó que se está lejos de mejorar si no hay disciplina, “y si no haces un buen proyecto a mediano y largo plazo, esto tiene que ser sistemático”.

Dijo que el sistema deportivo depende de un trabajo integral metódico, sistemático y asistemático. “Si no tenemos una cultura de planeación y no apuntamos a objetivos grandes y si no tenemos esa parte de disciplina, de acompañar a los deportistas y orientarlos, de darle un trabajo más integral, los objetivos y metas no se van a lograr”.

El director de eventos deportivos de la Conade, quien asistió al judo de los Juegos Nacionales en Tabasco, alertó que “la actualización y capacitación de entrenadores caduca a los tres años, te tienes que ir actualizando constantemente, meterte a la ciencia, los factores electrónicos impactan a nivel nacional en el deporte”.