Escalarán más de mil escalones en el  Towerruning 2023

Escaladores de diferentes estados del país medirán fuerza y resistencia, en el Towerruning Tlaxcala 2023, evento a disputarse el seis de agosto con el ascenso de alrededor de mil 400 escalones, en un recorrido de seis kilómetros.

Deportes Coyotas gana cuadrangular

No dejes de leer:➡️Destaca Tlaxcala en Towerrunning

Al presentar el evento en las Escalinatas de los Héroes, Roberto Velázquez Leyva, presidente de la Federación Mexicana de Carreras Verticales, informó que están confirmados corredores de Guerrero, Yucatán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

Gabriel Olvera Cerón, tlaxcalteca que ocupa el ligar 20 mundial en carreras verticales | Everardo Nava

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

La convocatoria es abierta para categorías infantiles, libre, master, veteranos y veteranos plus, en hombres y mujeres. Comentó que se suman las categorías de bomberos y policías.





RECORRIDO

El towerruning Tlaxcala, atractivo deportivo y turístico, fue presentado por autoridades municipales y el titular de la federación mexicana de carreras verticales | Everardo Nava

Sigue leyendo: ➡️En Tlaxcala crece el Towerruning

El evento arrancará en el sitio donde estuvo el asta bandera para subir 320 escalones y después pasar por la Basílica de Ocotlán, bajar por la fuente de agua bendita, seguir por Los Portales, la iglesia del Buen Vecino, avenida Vicente Guerrero y terminar los 250 escalones de las Escalinatas de los Héroes, para completar alrededor de mil 400, entre subidas y bajadas.

El presidente de la federación señaló que por el mundial de voleibol de playa, no abrirán la plaza de toros, pero sí pasarán por diferentes lugares históricos de la capital de Tlaxcala.

Deportes Tlaxcala, en puesto 21 de Nacionales Conade

Más información:➡️Todo listo para la Cuarta edición de Carrera “Towerrunning 2018”

María Elena Andalco Carvajal, directora del Dif municipal, presentó la playera alusiva al evento, en el que entregarán medalla a todos los participantes.

Al evento asistieron los atletas Gabriel Olvera Cerón, Ángel Abundio Flores Castillo y Victoria Zárate, quienes destacan en la selección estatal. El primero es lugar 20 del mundo, en carreras verticales.

Te recomendamos:➡️Escalarán tlaxcaltecas la Torre Latinoamericana

DEPORTE ME DIO LIBERTAD: OLVERA

Gabriel Olvera Cerón señaló que el deporte es motivante en su vida y encuentra que impacta positivamente, a la sociedad.

El atleta, 20 del mundo en carreras verticales, ha competido en los principales eventos de esta especialidad, entre ellos los efectuados en la Ciudad de México, Guadalajara, Atlixco y Acapulco.

Más información: ➡️Rebasa expectativas la Cuarta Carrera “Towerrunning 2018” en la capital

El tlaxcalteca fue ganador en 2022 de este evento en la capital del estado. “La disciplina me hace feliz, he conseguido habilidades de compañerismo y trabajo en equipo; la disciplina, que me regaló la libertad”.