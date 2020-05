Escuelas de taekwondo, en etapa crítica

La pandemia del Covid-19 pone en riesgo la continuidad de escuelas de artes marciales, que por la suspensión de actividades no tienen ingresos para cubrir gastos de renta de espacios, servicios y de operatividad, uno de ellas es el Moo Duk Kwan Tlaxcala.

Sergio Morales, entrenador cinta negra quinto dan de este dojang de taekwondo, señaló que es preocupante la paralización del deporte por el Coronavirus.

Dijo que están con reservas económicas para cubrir pagos de rentas y servicios, por lo que pronosticó que será difícil subsistir si en junio prevalece la situación actual.

Informó que con un número menor de alumnos, 5 % del total, trabaja en línea, situación que no es la misma a llevar a cabo las rutinas normales con presencia de los deportistas.

“Estamos en una situación deplorable, las clases que damos por internet son lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7 de la tarde, las dividimos en grupos, están juntos los blancos hasta verdes, un segundo grupo de azul hasta negras y un tercer grupo de hapkido y Jiu-jitsu”.

Alarmado, reconoció que la cepa del Covid-19 ha puesto en jaque al deporte.

Informó que cuenta su escuela con cuatro locales en la plaza ubicada frente a la Unidad Santa Cruz, en el municipio de Chiautempan.

Sostuvo que por la situación actual han cerrado varios centros de taekwondo y sus entrenadores han optado por otras actividades como trabajar el campo, vender comida o como obreros de empresas.

“Nosotros sobrevivimos con pocos alumnos, nuestro compromiso es seguir dando clases virtuales, no hemos tenido ningún apoyo, fui a las oficinas de Bienestar Social donde me dijeron que me llamarían para ser partícipe de un sorteo para ayuda de 25 mil pesos, a la fecha no hay ningún apoyo por parte de alguna estructura de gobierno o social”, enfatizó.

Refirió que ante la adversidad, algunas escuelas dan sus clases de forma clandestina, a puertas cerradas.

Lamentó que por la cepa del Covid-19 se restrinja hacer ejercicio, que contradictoriamente aumenta las defensas del organismo y quita el estrés, “del que estamos en un nivel grave, luego de dos meses encerrados”.

Pidió que a las escuelas deportivas como Moo Duk Kwan se les permita levantar la contingencia con todas las medidas de seguridad para dar al alumno ejercitación, trabajar meditaciones, rutinas de desestrés y la sana convivencia”.

Estamos preocupados, la pandemia va aniquilar al deporte si sigue así, todos los gimnasios de pesas, los está acabando, hasta los más fuertes en el estado de Tlaxcala, están tronando

Sergio Morales / Entrenador de taekwondo

