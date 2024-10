Exclusión del tlaxcalteca Fernando Sánchez Nava de París 2024 fue por criterio de plazas, revela Copame

La exclusión del tlaxcalteca Fernando Sánchez Nava de los Juegos Paralímpicos París 2024 fue por criterios de plazas y no por miras personales, aclaró Liliana Suárez Carreón, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame).

La representante del deporte adaptado nacional sostuvo que este es un tema que tenía pendiente con el Instituto del Deporte de Tlaxcala y que debe explicarse.

Liliana Suárez Carreón, presidenta del COPAME aclaró el criterio que dejó fuera a Fernando Sánchez Nava de los Juegos Paralímpicos París 2024. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Comentó que los trabajos de selección nacen a partir de criterios de clasificación, por lo que existen reglas. Esos criterios se publicaron en febrero pasado, fueron públicos, documentos dirigidos a todos, que se hicieron llegar a las asociaciones estatales, que se publicaron en el Comité Paralímpico Mexicano.

Refirió que se trabajó a partir de ranking y de acuerdo con las plazas que se dan, por lo que “se hizo de todos los atletas con marcas para ir a París, pero esas marcas se tienen que empatar con la cantidad de plazas que dan; puedo tener 100 marcas, pero si me dan 20 plazas solamente pueden ir los mejores 20”.

Añadió que de esa forma hicieron un ranking de acuerdo con un criterio en el que fijaron una fecha, y justo Fernando tuvo una temporada muy buena, en el último evento se presentó en Estados Unidos, en donde tuvo mejores marcas que lo posicionaba para ir a París, a la hora de insertar en el ranking no le alcanzó el lugar que obtiene para las 23 plazas que nos dieron.

Ante ello, Suárez Carreón aseguró que “no es que no consideremos su rendimiento, ni la prueba de maratón o el caso de Fernando, pero no alcanzó, no es que tenga mal rendimiento, no es que sea mal atleta, no es que no haya dado una marca; muchos atletas dieron marca mínima de calificación, pero en el colocar del ranking quedaron abajo de los 23 mejores atletas que fueron a participar a París”.

Refirió la titular del Copame que Sánchez Nava estuvo entre el 27 o 28 lugar del ranking de los 23 calificados a los Paralímpicos 2024.

Señaló que el paratleta recibió el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ya que a Fernando se le pasaron varios procesos y fue la mandataria estatal, a través de Madaí Pérez, que pidió el apoyo al comité para que participara en un evento que ya había pasado la convocatoria.

Con Madaí hicimos la gestión para que fuera aprobado, ellos hicieron la gestión económica para entrar en ese proceso, si no entraba hubiera perdido desde hace mucho tiempo esa participación, subrayó.

Remarcó que Sánchez Nava debe estar agradecido con el Gobierno del Estado por todo el apoyo que le brindó. “Nosotros como Comité Paralímpico también lo hicimos con el último evento que no estaba apoyado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, buscamos un patrocinador para que fuera a Estados Unidos para que diera la marcas, sin embargo, no le dio para colocarse dentro de los primeros lugares para otorgamiento de la plaza”.

Liliana Suárez Carreón sostuvo que cuando pudo hablar con Fernando Sánchez Nava le comentó que como atletas deben ver y estudiar perfectamente el criterio que va a marcar las pautas para qué hacer y cómo lograr colocarse, “no es la marca mínima de calificación, sino superarla para colocarse en mejores posiciones. Ya están los criterios, se trabajan para próximas justas deportivas, viene campeonato mundial y eventos regionales, los criterios son de dominio público”.