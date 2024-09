Excluye Comité Olimpico Mexicano a Miguel Leal de mundial ciclista

El llamado del tlaxcalteca Miguel Leal Vargas para asistir al mundial de ciclismo de Suiza se complicó, luego de que el Comité Olimpico Mexicano (COM) no respetó la convocatoria del entrenador nacional Jesús Zárate, quien trabaja para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Bernabé Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Ciclismo, señaló que es lamentable lo que rodea al pedalista nacional, ya que diferencias del COM con la Conade arruinan los planes de los corredores, que se ilusionan con representar a México.

Enfatizó que no han respetado la convocatoria de entrenador Jesús Zárate, quien decidió por Leal tras un proceso de observación de varios corredores y da el COM prioridad a un ciclista del club Monex, que tiene actividad en Europa.

Bernabé Hernández comentó que habló con representantes de la Federación Mexicana de Ciclismo, quienes le informaron que el COM decidió, por lo que no se consideran los puntos logrados en el serial anual así como la concentración que llevaron a cabo el mes pasado, en la que Leal fue de los mejores corredores.

“Este tema es de favoritismo al darle el lugar a otro ciclista, que ni siquiera participó en el campamento de la selección nacional; platiqué con Jesús Zárate y me señaló que de nada sirve que ganen su lugar por las buenas cuando hay mano negra”.

Añadió Hernández que aún siguen en la discusión por respetar el boleto ganado a toda ley por Miguel Leal Vargas, “estamos en espera que nos digan formalmente quién va al mundial de Suiza, nosotros teníamos avanzado el tema del recurso económico de Miguel, pero no nos han hecho el llamado del COM”.

Enfatizó que el pedalista de Acuitlapilco cumplió con todo y sumó los puntos necesarios para asistir a Suiza, “pero no veo claro esto, no tiene sentido que los llamen a concentrar, no sirve de nada, le dije personalmente a Zárate, a la otra no van a ir, cuando eligen por dedazo”. Mientras tanto el pedalista tlaxcalteca se mantiene activo, el domingo pasado rodó en la carrera de montaña en Tlacochcalco, Tepeyanco donde estuvo acompañado por su papá Miguel Leal.

El deportista se mostró apenado por la situación, ya que ha recibido apoyo económico de la comunidad ciclista y también lo tendrá de la autoridad de su municipio Tlaxcala