Falta mucho por trabajar, reconoce Irving Rubirosa

Con solo 10 días de trabajo, el técnico de Tlaxcala FC, Irving Rubirosa, reconoció el esfuerzo de sus jugadores en el triunfo ante Zacatecas. El estratega señaló que solo puedo compartir cosas buenas a sus jugadores.

En la rueda de prensa tras ganar de visita en Zacatecas, refirió que a Coyotes le falta mucho por hacer en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX.

Tras la victoria como visitantes ante Mineros, resultado que les dio cuatro puntos, el estratega enfatizó que es aplaudible sacar el resultado en una cancha de visita ante un duro rival como es Mineros. “Tenemos mucho que hacer y trabajar, hoy con 10 días de trabajo se logró un resultado extraordinario”, subrayó.

El joven técnico enfatizó que “nos falta un mundo de trabajo, en algunos momentos nos vimos descoordinados y torpes, por eso hay que aplaudir el extraordinario esfuerzo de los jugadores”.

Añadió que no tiene nada que reclamar a sus jugadores, “al contrario, me parece una actuación extraordinaria, venir y ganar sacar cuatro puntos no es nada sencillo”.

Rubirosa, quien fue jugador de Primera División profesional, comentó que partido tras partido tendrán que demostrar de qué están hechos. Dijo que Coyotes fue bicampeón en la Liga Premier, por lo que deportivamente tiene ganado su derecho de jugar en la Liga de Expansión MX, “acá tendrá que construir su propia historia”.

El estratega aseguró que sus jugadores tuvieron 100 días de inactividad, lo que se refleja en su desempeño, el que habrá de mejorar paulatinamente conforme avance el campeonato.





Irving Rubirosa, Técnico de Coyotes

