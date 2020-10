Fernanda Medellín, creen en el talento tlaxcalteca

Fernanda Medellín, presidenta de los Guerreros de Tlaxcala, dijo estar segura y confiada del talento que hay en Tlaxcala, por lo que está satisfecha de apoyar a la juventud por medio de un proyecto de futbol.

Comentó que el deseo es que Tlaxcala se sienta orgullosa de estos jóvenes, que juegan en la Tercera División profesional.

Tras su victoria ante club Hidalguense comentó que no es fácil por el grupo en el que participan, en el que “competimos con equipos históricos y emblemáticos, los tlaxcaltecas siempre hemos hecho historia, no veo que no podamos escribir esa historia con los Guerreros de Tlaxcala”.

Medellín agradeció el apoyo de patrocinadores y gente que ha brindado su apoyo a un proyecto deportivo en el que hay gastos de arbitraje, traslados, alimentación en salidas y otros.

“Cumplimos con un arduo trabajo, hemos encontrado manos amigas, patrocinadores que nos apoyan, que cooperan y el invaluable apoyo de padres de familia”, sostuvo.

Añadió que participan en un trabajo en equipo, “por eso invitamos y convocamos para que todo Tlaxcala apoye al equipo”.

Reconoció que son un club que no es de lujos, pero sí de hambre de luchar por un campeonato. “Seguiremos apoyando a estos jóvenes, hasta donde Dios nos lo permita y sobre todo la afición, hasta ahí estaremos”, enfatizó.

La lucha es semana a semana, cada sueño se construye paso a paso, día a día, con granito de arena, cada partido hay que ganarlo para fincar bases

Fernanda Medellín / Club Guerreros de Tlaxcala

