Finalizará torneo de liga Ceprodesur; el evento de futbol infantil tendrá como sede los campos de El Chatlal de Zacatelco

La Liga Ceprodesur de futbol infantil y juvenil, con sede en Zacatelco, llegará a su fin este sábado al celebrar sus duelos por los primeros lugares en sus diferentes categorías.





Víctor Carreto Burgos, presidente de este organismo, señaló que una vez más cumplen el objetivo de brindar espacios a los niños tlaxcaltecas, quienes por medio de estos eventos tienen la posibilidad de divertirse y practicar su deporte favorito.





SERÁ UN EVENTO FAMILIAR









Señaló que los campos de la Unidad Deportiva El Chatlal serán sede de las finales, en las que esperan la presencia de familiares y amigos de los futbolistas, para ambientar una mañana en la que reine la alegría y la fraternidad, a través del balompié.

La liga Ceprodesur llega a su ronda final, en los campos El Chatlal de Zacatelco. Francisco H. Reyes / El Sol de Tlaxcala

Los duelos por el primero y segundo lugar serán los siguientes:





En la categoría 2016-2017 se medirán Pumas Tlaxcala vs Cedif Contla, mientras que en la categoría 2014-2015 jugarán Vikingos Tlapayatla vs Cobras FC Zacatelco.





Por su lado, en la categoría 2012-2013 se medirán Pumas Tlaxcala vs Cedif Contla; en la categoría 2010-2011 chocarán Ceprodesur vs Cantera Zacatelco; en la categoría 2009-2008 jugarán Ángeles Ayometla vs La Franja y en la categoría 2006-2007 se enfrentarán Pumas Tlaxcala vs Drim Tim.

Carreto Burgos mencionó que al término de los partidos procederán a hacer la premiación, la que entregarán en la misma sede de El Chatlal, área amplia con campos de futbol y beisbol, que es un lugar importante para el deporte en el municipio y el sur del estado.





Subrayó que la jornada arrancará a las 8:00 horas y en este cierre cumplen con el objetivo de ser un organismo formativo, por lo que hay que concientizar que los niños están en una etapa de aprendizaje, en la que no se les debe presionar por su nivel técnico y decisiones dentro de cancha.





Mencionó que permitir al niño desarrollarse y sentir su libertad como persona y deportista es la mejor opción, en una etapa inicial de su vida, en la que comienza a forjar su carácter y a darle equilibrio y orden a su conducta.





PARTICIPANTES





Este organismo agrupa a equipos de diferentes municipios de la entidad, entre ellos de Zacatelco, Ayometla, Tlaxcala y Contla de Juan Cuamatzi, cuadros que fungen como escuelas en desarrollo deportivo, y que trabajan desde hace varios años con una labor especializada y detallada para evitar generar conflictos emocionales en sus alumnos.