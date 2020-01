Frenan dirigentes el ciclismo tlaxcalteca

El ciclismo tlaxcalteca encuentra barreras para su desarrollo y fomento que no lo dejan crecer, y atan las alas para aquellos que intentan impulsar a los deportistas locales, consideró Rubén Fernández de Lara Sánchez.

El promotor de la disciplina de montaña en el estado lamentó que la Asociación de Estatal de Ciclismo, que preside Bertha Iveth Flores Carrillo, impide la libre competencia y pone candados para boicotear a los pedalistas.

Además, dijo que “pone muchas trabas para hacer una carrera, tengo compañeros que los está frenando, muchos quieren hacer eventos y no los deja, por otra parte a los ciclistas les exige la licencia (registro de afiliación), a pesar que algunos apenas empiezan y no tienen ni para su bicicleta o uniforme”. Ante esto, pidió a la titular que se dedique a trabajar por el bien del ciclismo en el estado, pues dijo que personalmente no tiene problemas, “pero el conflicto siempre se da cuando tratamos de organizar una carrera y solo piensa en el lucro o se quiere colgar de cualquier competencia”.

El también pedalista cuenta con 10 años en la promoción del ciclismo en el estado, ha organizado diversos eventos, desde paseos nocturnos, rodadas en diferentes municipios y competencias de carácter nacional, que incluso han contado con la participación de ciclistas de otros países. “Ha sido muy difícil romper las barreras del sistema deportivo, yo no estoy de acuerdo con eso y me ha causado que a veces me cierren las puertas, pero el fomento del ciclismo me da fuerza para seguir”, indicó.

A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, Fernández de Lara indicó que ha cumplido todos sus objetivos que se ha trazado y para el presente año 2020 alista un Maratón Cuatro Señoríos de ciclismo de montaña de carácter internacional.

Adelantó que también puso sobre la mesa del ayuntamiento de Ixtlacuixtla un proyecto para organizar una justa en la parte montañosa de la comuna, “es un hermoso escenario y a mí me parece muy bien para fomentar el ciclismo, se presta por sus naturaleza y hay muy buenos ciclistas en esa región”.

Los municipios me abren muy bien las puertas, de hecho ellos me dicen que están conmigo, pero después interviene la asociación y se quedan desconcertados, porque quieren que se imponga su ley en los eventos

Rubén Fernández de Lara Sánchez / Promotor de ciclismo

