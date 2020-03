Frenan futbol tlaxcalteca por coronavirus

La asociación estatal de futbol fue notificada por parte del sector amateur de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), de suspender toda actividad para cumplir con las medidas preventivas contra la propagación del coronavirus.

Deportes Coyotes en receso por contingencia de Covid-19

Miguel Águila Zenteno, titular del organismo de balompié en Tlaxcala sostuvo que ante la pandemia “todos debemos acatar esta disposición”.

Señaló que en la entidad no todas las ligas están afiliadas, por lo que hacen lo que les da la gana, pero en este caso no hay justificación de que actúen con irresponsabilidad si no suspenden sus jornadas.

Adopta Iniciativa Privada de Tlaxcala estrategias para reducir riesgos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/uHHUMZU5we#Coronavirus #Covid_19mx #CoronavirusTlx pic.twitter.com/5XAWsJiXkB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 18, 2020

“El Instituto del Deporte de Tlaxcala publicó una carta en la que indica que deben suspenderse todas las actividades, aquí en Tlaxcala la presidenta municipal hizo lo mismo”, sostuvo.

Comentó que por la contingencia pararán esta semana hasta nuevo aviso la actividad de la eliminatoria sub-9.

Local Anuncian medidas para funcionarios, ante Covid-19

“La liga de veteranos que tenemos se va a parar, vamos a tener una junta este jueves en la que informaré de la necesidad de suspender todos los torneos, más vale prevenir que lamentar, vamos a exhortar al cabal cumplimiento a las indicaciones de las autoridades”, enfatizó.

Añadió que Tlaxcala no está en la situación de tener contagios, “vamos a colaborar y ojalá se mantenga así”.

Por su parte, la liga de futbol mayores de 50 años anunció que suspendió sus actividades por cuatro jornadas, por lo que reanudará el 18 de abril.

🔴#LoMásBuscado Ante el coronavirus, aquí estos tips de limpieza para tu hogar



Los detalles en ➡https://t.co/VYjXK998uA#Coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/xibpKssHCa — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2020

COMUNICADO

Local Darán a Zoológico del Altiplano mantenimiento

El comunicado del Sector Amateur de la Femexfut informa que suspende todas las actividades deportivas (entrenamientos y partidos de todos los afiliados en la República Mexicana), es decir, Ligas Locales, Torneos y Campeonatos Nacionales, Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, Liga Nacional Juvenil Scotiabank, Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank, Liga Interestatal, hasta nuevo aviso, por lo que si llega a ocurrir algún siniestro, el Seguro no será́ válido.

A DISTANCIA

El personal del Sector Amateur de la Femexfut, como medida de prevención, estará́ laborando a través del correo electrónico y teléfonos móviles (trabajo en casa).

¿Quiénes son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus?



Lee la nota aquí➡ https://t.co/QDX3uEsrjT#Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/wpBcyOhBvt — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2020

No dejes de leer:

Local Afectará Coronavirus ingresos de balnearios de Santa Cruz Tlaxcala y Amaxac

Municipios Restringen el acceso a las alcaldías tlaxcaltecas