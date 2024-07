Aficionados de Colombia intentan dar portazo en la final de la Copa América

Hoy se llevará acabo la final de la Copa América 2024, en Miami, Florida. Por ello, aproximadamente una hora y media antes del evento, algunos aficionados de Colombia intentaron dar portazo en el Hard Rock Stadium.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, algunos aficionados colombianos no tenían boleto, por lo que intentaron dar un portazo. Inmediatamente la seguridad se percató de ello, los detuvieron y los retiraron del lugar.

INCIDENTES CON HINCHAS COLOMBIANOS EN EL INGRESO AL HARD ROCK STADIUM



Los fanáticos cafeteros quisieron acceder a la final de la #CopaAmérica sin entradas y tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad.



El rápido actuar de las autoridades se debe a que para la final de la Copa América 2024 se reforzó la seguridad dentro y fuera del inmueble. Además, algunos aficionados se quedaron sin entradas porque los boletos se terminaron desde el viernes y en reventa se venden al triple.

Futbol Final de la Copa América 2024: ¿Cuándo es y dónde ver el Argentina vs Colombia

¿Dónde ver la final de la Copa América 2024?

La final de la Copa América 2024 será a las 18:00 horas. En México se podrá disfrutar a través de Televisa, por el canal de TUDN y el 5, además, de que TV Azteca también tendrá el partido y lo transmitirá por el canal 7.

En streaming se puede ver por la señal de VIX, totalmente gratis.

Cabe mencionar que ambos equipos llegan en un gran nivel, Colombia viene de vencer a Uruguay en semifinales y Argentina viene de hacer lo mismo frente a la selección de Canadá en un partido dramático.

