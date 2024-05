Cruz Azul tendría estadio nuevo: costaría más de 350 mdd y su sede no sería en CDMX

Están dadas todas las condiciones para que se concrete el proyecto de construcción del estadio del Cruz Azul en el municipio de Tlalnepantla, afirmó el alcalde con licencia de ese municipio, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

En entrevista con La Prensa, luego de la reactivación del proyecto que fue dado a conocer en 2019, mencionó que lo único que falta es cerrar la negociación entre la cooperativa del equipo de fútbol y los dueños del terreno en el que se construirá la nueva sede de la Máquina Celeste, dado que el predio no es municipal, sino propiedad privada.

Se trata de una inversión de entre 300 y 350 millones de dólares, según las últimas estimaciones de los directivos del equipo de futbol Cruz Azul, cuya propiedad sería únicamente de la institución porque no se contempla que participen otros inversionistas, con el fin de hacer un estadio rentable.

De acuerdo con Marco Antonio Rodríguez Hurtado, el estadio del Cruz Azul estará perfectamente conectado con todas las zonas del Valle de México y de los estados circunvecinos al territorio mexiquense, sin riesgo de colapso de vialidades. “Tlalnepantla es un municipio altamente competitivo y de prestación de servicios, colinda con siete demarcaciones de la zona conurbada: Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tultitlán, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Atizapán de Zaragoza”.

La construcción será un complejo con diversos servicios

Explicó que el lugar en el que quedará el estadio es un espacio de más de 80 hectáreas en la colonia San Pedro Barrientos y no solo albergará el recinto para el juego y los aficionados, pues contempla una plaza comercial, un centro de convenciones y un desarrollo de departamentos o un hotel para ofrecer el servicio de hospedaje.

“Es una porción de hectáreas muy amplia y verdaderamente estaría muy comunicado entre el Tren Suburbano, el segundo piso del Periférico y el Mexibús que llega de la ciudad de México a Tenayuca y que comunica con la Avenida Mario Colin”, dijo.

Aseveró que la ubicación del estadio estará entre Gustavo Baz y Periférico, a la altura de lo que era la cementera del municipio, la cual ya no opera desde hace años, muy cerca de la primera sede del Teletón. “Si vienen de Cuautitlán, de Huehuetoca, de Teoloyucan o incluso de otros municipios, como Querétaro o Hidalgo, y si tomas el Tren Suburbano en Cuautitlán está la estación de San Rafael o tienen la estación de Tlalnepantla. Eso da facilidad para llegar al estadio en 10 minutos”.

Abundó que los aficionados que vengan de la Ciudad de México podrán subir el segundo piso y bajarse precisamente en Lago de Guadalupe, que es donde estaría el estadio. “Si se vienes de CDMX también se puede tomar la alternativa del Metrobús y bajarte en Tenayuca, e inmediatamente agarrarías hacia Mario Colin y Gustavo Baz, el estadio estará en la zona”.

Dijo que se cuenta con todas las vías de comunicación, desde el Arco Norte y las carreteras que conectan con Tlalnepantla hasta las vialidades como Vallejo o incluso el Río de Los Remedios, por lo que la construcción del nuevo estadio estará en una zona que no colapsaría ninguna vía de comunicación.

Cooperativa Cruz Azul mantuvo contacto directo con el gobierno de Tlalnepantla

Rodríguez Hurtado, quien compite por la reelección de la presidencia municipal en los comicios del próximo 2 de junio, dijo que él cuando llegó al gobierno local tuvo reuniones con integrantes del Cruz Azul.

“Tuve la oportunidad de platicar con algunos inversionistas, con la cooperativa del Cruz Azul, con una parte de la cooperativa que está en Coapa, en la ciudad de México, y también tuve la oportunidad de platicar con los dueños del terreno”, dijo.

Dijo sentirse entusiasmado “porque como gobierno municipal habrá todas las facilidades, todas las licencias, todos los trámites, tanto municipales como estatales, que sepan (los inversionistas) que cuentan con nosotros”, afirmó.

Apuntó que el estadio del Cruz Azul en Tlalnepantla estará en la zona metropolitana más importante, pues además -insistió- tiene todas las vialidades y todas las condiciones; “entonces yo celebraría mucho que se pueda concretar este proyecto”.

Agregó que “nosotros seremos sensibles y flexibles en todo lo que tenga que ver con los permisos ante la inversión de esta naturaleza, y habrá respaldo absoluto tanto de autoridades municipales como seguramente las estatales”, dijo.

Cuestionado acerca del impacto que tendría en el municipio un proyecto de esta envergadura, el alcalde con licencia respondió que “primero quiero decirte que sería un reconocimiento a la afición del Cruz Azul, tengo entendido que en Tlalnepantla existe una de las mayores aficiones al Cruz Azul y quedaría muy cerca de muchas zonas tanto del oriente del Estado de México como del sur de la entidad”.

Tendría capacidad para albergar hasta 50 mil asistentes

Subrayó que la inversión millonaria, tasada en dólares, es para un estadio que tendría capacidad para entre 45 y 50 mil aficionados. “Es un complejo muy grande y el terreno lo da por la característica de la zona. Yo cuando supe del proyecto lo he estado impulsado y decirles (a los inversionistas) que cuentan con todo el respaldo del gobierno”.

Destacó que “el proyecto traerá crecimiento, economía, empleo y una gran movilidad importante para cada 15 días o incluso cada 8 días con eventos de talla internacional, que eran lo que tenían considerado los inversionistas”.

Rodríguez Hurtado puntualizó que “no hay mejor lugar -y lo digo con la responsabilidad- que tenemos que buscar espacios donde haya fácil acceso porque hay estadios como en Toluca, como en la propia Estadio Azul, que es muy complicado, estacionarse no es difícil porque está en el corazón de la ciudad y acá no, en Tlalnepantla estamos en el corazón de las vialidades, de las zonas de prestación de servicios y en la zona industrial. No hay mejor lugar para concretar el proyecto”, dijo.

