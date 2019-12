¡Herrera y Mohamed garantizan un partido digno de final!

Robustos, Miguel más que Antonio, amigos eternos. El Piojo y el Turco pueden pelear por un título, pero su amistad es la misma.

Encontrarse en la conferencia previa a la gran final del Apertura 2019, alegra a ambos entrenadores.

Como si estuvieran en una concentración de Toros Neza en 1997, los estrategas hablan bajo entre ellos, se ríen de cosas que los reporteros no entienden y se demuestran su respeto mutuo.

Un título está en juego, pero como si no lo estuviera, ellos hablan de asados, juegos de cartas y años maravillosos con el cuadro astado: “Con Miguel he compartido un montón viajes juego de cartas, risas, hemos perdido finales, estado en asados, pretemporadas, tenemos un gran recorrido juntos, ahora nos toca ser rivales”, dice.

Mohamed no duda en elogiar a su amigo: “Él (Herrera) ha crecido mucho como entrenador, es un tipo que tiene talento, dirigió un Mundial con la Selección Mexicana, ahora dirige al América con una tranquilidad increíble, si se va él a quién llaman, no hay, a mí me tocó dirigir a este equipo y no es fácil, Miguel está entre los dos o tres mejores técnicos de México”, asegura.

Herrera lo interrumpe y habla de su época en Toros Neza: “Como jugador Antonio fue muy bueno, le dábamos el balón a él y se encargaba del resto, como siempre se dice, hay que darle el balón al que sabe y él era el que sabía, era increíble tenerlo como compañero”, recuerda.

Tony revive la final contra Chivas: “Ese equipo de Toros Neza fue muy bueno, sin ser campeones todos lo recuerdan, en la final el 'Gusano' Nápoles metió cuatro goles y no metió ni uno más en su carrera”, ríe.

Las anécdotas siguen, pero Mohamed sabe que Rayados “necesita solidificar el crecimiento que ha tenido, se han llegado a muchas finales, pero un campeonato de liga vendría bien para respaldar el proyecto, necesitamos el título”, avisa el ´Turco´.

Herrera es más discreto, si gana se convierte en el técnico más ganador del América: “Si eso pasa siempre lo he dicho, le tengo que agradecer a los muchachos, ellos son los que pasan a la historia, sé que estoy empatado con algunos técnicos, nosotros vamos a matarnos por lograrlo”, cierra.