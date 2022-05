Brighton humilla 4-0 al Manchester United, que se despide de la próxima Champions League

El modesto club Brighton mostró la triste realidad que vive Manchester United al golearlo 4-0 en el Amex Stadium, con lo que se despidió matemáticamente de cualquier opción de disputar la próxima edición de la Champions League.

El tramo final del curso es una pesadilla para el conjunto de Ralf Rangnick, que se va a quedar sin cumplir ninguna de las expectativas que se había generado. Incluso con la llegada de Cristiano Ronaldo a este torneo, ni siquiera va a ser capaz de quedar entre los cuatro primeros de la Premier. Si tenía pocas opciones, al salir de Brighton ya son nulas.

Por si te interesa: Polémica en el futbol español: Piqué cobra millonaria comisión por la Supercopa

Foto: AFP

No tuvo alma el conjunto 'red', que terminó desquiciado en la cita ante el cuadro de Graham Potter, que aún hace cálculos por si llega a tiempo a Europa.

El Manchester United se vio desarbolado desde el inicio. Su intento de cercar la meta de Robert Sánchez fue desordenado. El Brighton lo aprovechó para encontrar espacios y empezar a marcar.

Abrió el marcador al cuarto de hora, en un gran gol, el primero en la Premier, del ecuatoriano Mosíes Caicedo, que llegó al rechace de un tiro de Pascal Gross para ejecutar un tiro raso, desde fuera del área, que superó a David de Gea.

Moisés Caicedo viviendo un sueño.

Marcar tu primer gol en la Premier League al Manchester United de CR7 y que de paso te lo cante el Bambino Pons. GRANDE MOI. pic.twitter.com/8kAQm4hnYJ — José Vera Gutiérrez⚽ (@El_VerGut) May 7, 2022 Moises got us going! 🔥📺 @BrightonTools pic.twitter.com/lV38613yAO — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2022

El segundo llegó al borde del descanso y terminó por hundir al cuadro de Rangnick. Lo firmó Marc Cucurella tras recibir un balón de Leandro Trossard. La sentencia fue a la hora de partido con otro pase de Trossard que recogió Pascal Gross para llevar la pelota a la red.

Dos minutos después llegó el cuarto, firmado por el propio Trossard, una pesadilla para los visitantes.

El Brighton levantó el pie del acelerador. El Manchester United no fue capaz de maquillar el marcador. Mucho menos de cuestionar la superioridad de su rival en momento alguno.

La Liga Europa o la Liga Conferencia es la aspiración que le queda al United para estar en una competición continental el próximo año.