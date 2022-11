¿Ya no habrá polémicas? Te contamos cómo funcionará el VAR en el Mundial de Qatar

Doha.- Referente en su tiempo y ahora bajo las riendas de la Comisión de Arbitraje del máximo órgano del balompié mundial, el italiano Pierluigi Collina aplaudió, entusiasmadamente, la tecnología en el offside, pues desde su óptica y experiencia “se bajará el tiempo en determinar un fuera de juego”, y al mismo tiempo no se comprometió a dar un margen de lapso para descifrarlo. No obstante, dejó claro que la medida ayuda, pero “la decisión final será del árbitro central”.

La Comisión de Árbitros junto a la FIFA atendieron a los medios a horas del arranque de la Copa del Mundo y ahí presentaron la herramienta: fuera de juego semiautomático, misma que “servirá para reducir el tiempo que se tarda en descifrar jugadas de este tipo.

La FIFA ha trabajado en desarrollar esta tecnología. La decisión no va a ser instantánea, pero sí más rápida. Además, queremos enfatizar que le decisión final estará siempre en manos del oficia”, precisa el ex silbante, quien es ataviado por la prensa al ser solicitado por varias selfies a su salida.

Hace cuatro años en el centro de convenciones de Moscú presentaban e innovaban con el ingreso del VAR a los juegos de la Copa del Mundo y ahora con la herramienta del fuera de juego semiautomático buscan dar otro paso para terminar con todo tipo de jugada polémica.

“El tiempo de respuesta dependerá siempre de las decisiones que hay que validar, pero más rápido va a ser seguro, pues el VAR no tendrá que trazar las líneas, será propiamente el balón quien lo hará”.

Para reforzar la presentación, Johannes Holzmüller, director de Tecnología e Innovación del Futbol, precisó que la idea la arrastraban desde hace ocho años, pero finalmente se hizo realidad.

“Ahora podemos ayudar a nuestros árbitros con el fuera de juego semiautomático. También queríamos mejorar la visualización de los fueras de juego para los aficionados, que sepan lo que está pasando. Es importante incidir en que esta herramienta no entra en valoraciones subjetivas sobre situaciones de posible fuera de juego”.

Añade que la pelota “llevará un pequeño chip que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de vídeo para detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón”.

El balón, los futbolistas y el juez central no serán los únicos protagonistas, sino que estará el apoyo de doce cámaras colocadas estratégicamente en cada estadio para captar los movimientos del balón, además de que habrá 29 puntos de datos de cada jugador que se tomarán 50 veces por segundo.

Detendrán el juego rudo y al engaño

Doha.- En busca de preservar el juego limpio, respeto y espíritu deportivo, Pierluigi Collina aclaró tajantemente que los silbantes en Qatar 2022 no se reservarán ninguna tarjeta, pues desean terminar con las jugadas violentas, además de proteger en todo momento la integridad de los jugadores.

“No queremos tener en el terreno de juego entradas que puedan poner en riesgo la seguridad de los futbolistas. Para ello, hemos visitado las 32 concentraciones para darles la información a todos. Si en algún momento hay acciones que pongan en peligro a los jugadores, habrá sanciones disciplinarias”, aseguró junto a fotografías y videos que ejemplificaban el juego duro en los pasados Mundiales.

Acorde a la filosofía que busca la FIFA, Collina hacía mención sobre el respeto, pues tampoco tolerarán jugadas o acciones de burla, simulaciones y hasta ofensas al silbante o al oponente.

“El respeto no es solo una palabra, lo queremos ver sobre el terreno de juego en todo momento. Con el VAR y el fuera de juego semiautomático no aceptamos la simulación en esta competición y los árbitros tomarán medidas correspondientes para este tipo de conductas.

Las silbantes, tratadas por igual

Doha.- Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo seis mujeres silbantes tendrán actuación en algún juego de Qatar 2022, medida que busca dar un claro ejemplo de equidad de género. La primera prueba de fuego será en Qatar, nación que debido a su cultura tiene algunas restricciones sobre dicho género, pero que en el plano futbolístico esto no contará.

“Desde que anunciamos la lista del cuerpo arbitral siempre he dicho que es una novedad y que capta atención e interés. Siempre pasa esto. Pero para nosotros son árbitras. Ese es el mensaje que les he traslado cuando asistieron al primer seminario; que no estaban aquí por ser mujeres”.

Así que la FIFA las podría agendar en cualquier partido de futbol. “Nosotros seleccionamos al cuerpo arbitral para todos los partidos y las restricciones solo serán debido a cuestiones de neutralidad. Insisto, están aquí como parte de la FIFA y listas para oficiar todo tipo de partidos. Siempre, por supuesto, en función de su rendimiento y experiencia. La decisión se basará en esto”.

Las silbantes serán la mexicana Karen Díaz, Kathryn Nesbitt de EU, Neuzka Back de Brasil, Stephanie Frappart de Francia, Salima Mukansanga de Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón.

El recuerdo de Mbappé

Doha.- En el plano de la presentación del cuerpo arbitral para Qatar 2022 y con videos que detallaban la función de la nueva herramienta en el fuera de juego, Collina rememoró el offside de Mbappé en la final de la Liga de Naciones, una jugada en donde el central español Eric García le habilitó al hacer ademán de cortar un balón que iba dirigido al galo cuando éste se encontraba en posición invalida.

“En el momento de la acción se vio movimiento del defensa hacia el balón y si lo tocaba era estar haciéndolo de manera deliberada. Por eso, ese gol era válido en ese partido y, después, tras un intercambio de opiniones entre los agentes, consideramos que esa interpretación, que era bastante sencilla, era también un poco injusta hacia un defensa que en muchísimas ocasiones hace ese esfuerzo para intentar cortar el pase”.

